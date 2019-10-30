《經濟通通訊社３０日專訊》波音行政總裁Ｄｅｎｎｉｓ Ｍｕｉｌｅｎｂｕｒｇ出席國會
聽證會，向兩宗空難的死者家屬致歉，但拒絕回應會否因此請辭。
Ｍｕｉｌｅｎｂｕｒｇ承認在研發７３７Ｍａｘ的過程中犯錯，當中包括處置與兩宗空難有
關的防失速系統，以及延遲向聯邦航空管理局提交２０１６年內部即時通訊內容方面都存在不足
。
波音７３７Ｍａｘ客機自今年３月以來一直被禁飛，波音目前尚未提交軟件升級及機師培訓
計劃，故７３７Ｍａｘ重新投入服務仍然無期。（ｍｎ）
30/10/2019 09:01
《外企動向》波音ＣＥＯ出席聽證會承認犯錯兼向空難死者家屬致歉
《經濟通通訊社３０日專訊》波音行政總裁Ｄｅｎｎｉｓ Ｍｕｉｌｅｎｂｕｒｇ出席國會
聽證會，向兩宗空難的死者家屬致歉，但拒絕回應會否因此請辭。
Ｍｕｉｌｅｎｂｕｒｇ承認在研發７３７Ｍａｘ的過程中犯錯，當中包括處置與兩宗空難有
關的防失速系統，以及延遲向聯邦航空管理局提交２０１６年內部即時通訊內容方面都存在不足
。
波音７３７Ｍａｘ客機自今年３月以來一直被禁飛，波音目前尚未提交軟件升級及機師培訓
計劃，故７３７Ｍａｘ重新投入服務仍然無期。（ｍｎ）
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