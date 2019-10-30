《台股攻略－馮偉明》台股今日再創新高

《台股攻略》台股今日（３０日）升４６﹒４１點，收１１３８０﹒２８點，再創２９年新

高，成交量為新台幣１２３１﹒０４億元。

台積電今日尾市急升１元，收新台幣２９９﹒５元；大立光同步收紅；鴻海則高位整理，微

跌收市。台積電造好，帶動相關概念股急升，設備股弘塑及信紘科雙雙漲停，昨日（２９日）跌

深的家登今日反彈升超過７％，精材、聖輝、致茂、創意等亦全面收高。軟板廠台郡今日舉行股

東會大漲８％，帶動ＰＣＢ族群走揚，瀚宇博升超過４％，金像電升３％，臻鼎－ＫＹ、欣興、

華通、泰鼎－ＫＹ、金居、定穎、同泰等亦同步上漲。聯發科挑戰４００元大關，刺激ＩＣ設計

族群走勢，虹冠電及系微均升４％，尼克森升３％，笙科、世芯－ＫＹ、義隆、昂寶－ＫＹ等也

升超過２％。

雖然台股今日續揚，但成交萎縮，反映指數高位有阻力。蘋果公司將公布業績，投資者可多

關注蘋概股族群的表現。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

