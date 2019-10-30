【ＩＰＯ反應】中手游（３０２）超購近５４３倍，一手中籤１５％

《經濟通通訊社３０日專訊》內地遊戲公司中手游科技（００３０２）公布招股結果，公開

發售部分超額認購５４２﹒８３倍，問鼎今年「凍資王」寶座；一手中籤率１５％，認購２０手

穩奪一手；認購２３０５萬股的「頭錘飛」有２９６張， 中籤率為０﹒４９％；股份定價為２

﹒８３元，為招股價範圍（２﹒１９元至２﹒８３元）之上限價。

由於公開發售部分超額百倍以上，按照回撥機制下，公開發售部分增至５０％，最終公開發

售股份為２﹒３０５億股；國際配售部分錄得大幅超額認購，最終發售數目同為２﹒３０５億股

。

基石投資者方面，公司將按每股２﹒８３元的招股定價，將向７間基石投資者合共發售

８７８９﹒４萬股，其中包括騰訊（００７００）旗下的「閱文文學」，以及三七互娛旗下的

Ｇ－Ｍｅｉ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ。

如以招股價計算，公司預料集資淨額約１１﹒７９７億元，當中的５０％將主要用於擴大及

提升其ＩＰ遊戲發行及開發業務；４０％將主要用於手遊生態系統中參與者的併購活動；１０％

將用作營運資金及一般企業用途。

股份聯席保薦人為中金公司及ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ，股份將於明日（３１日）於聯交所

主板掛牌上市。（ｕｌ）

