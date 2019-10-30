《古臣周記－古臣》新股掛牌首日爆升，睇保薦人可捉路？

《古臣周記》上星期阿臣就講咗可以從幾方面去研究一隻新股抽唔抽得過，今日阿臣就想從

新股嘅保薦人方面入手，會唔會影響到一隻新股首日嘅爆發力！

平時唔知缸友有無留意到招股書裡面寫嘅保薦人。保薦人喺公司申請上市嘅時候，同上市委

員會交手嘅中介機構。而公司要上市就一定要搵個保薦人，保障自己喺上市嘅過程唔會出錯，可

以順順利利咁上市。而對投資者保障而言，由於過往曾經有好多新上市公司涉及欺詐個案，一旦

畀證監會ｃｈｅｃｋ到有咩問題，保薦人就要承擔返個法律責任。

由於保薦人安排穩定新股一個月內嘅價格，所以通常喺都唔可以做得太差。與此同時，新股

掛掛牌後價格表現，亦反映返個保薦人喺咪有質素，而集資額大嘅新股，往往由外資大行擔任保

薦人，百威亞太（０１８７６）就是由大摩細摩做保薦，滔博（０６１１０）由美林及大摩擔任

。但論及掛牌後爆發力，自然係一眾細價股。阿臣搜集咗今年掛牌嘅新股，首日表現最好嘅十家

公司（見下表），無一個保薦人喺重疊，唯一有個共通點就喺大部分嘅保薦人都嚟自中資券商，

而且佢哋保薦嘅新股大多數都喺細價股，所以，大家看保薦人而選擇新股認購，博首日好表示，

未必可以捉到路。



最佳ＩＰＯ（今年） 上市價 首日表現 公開認購倍數 保薦人

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魯大師 （０３６０１） ２﹒７０元 ＋２１８﹒５２％ ２７７﹒４０ｘ 國信證券

日照港裕廊（０６１１７） １﹒５０元 ＋１６６﹒６７％ ０﹒２４ｘ 中信建投

坤集團 （００９２４） ０﹒５０元 ＋１３２﹒００％ １３﹒３６ｘ 新華匯富

傲迪瑪汽車（０８４１８） ０﹒２４元 ＋ ９３﹒７５％ ２８﹒１８ｘ 東方證券

國際永勝 （０８４４１） ０﹒３２元 ＋ ７８﹒１３％ ４１﹒５６ｘ 南華金融



信懇智能 （０１９６７） ２﹒００元 ＋ ７０﹒００％ １２﹒８８ｘ 德健融資

ＴＢＫＳ （０１９６０） ０﹒５０元 ＋ ６０﹒００％ ９﹒６０ｘ 紅日資本

康希諾生物（０６１８５） ２２﹒００元 ＋ ５７﹒７３％ ９０﹒８３ｘ 中金

豆盟科技 （０１９１７） ０﹒４１元 ＋ ５３﹒６６％ ４４１﹒７０ｘ 中信建投

冠轈控股 （０１８７２） ０﹒４３元 ＋ ４６﹒５１％ ７２﹒４７ｘ 天泰金融

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＊阿臣抽中一手中手游＊



上星期阿臣就用現金抽５手中手游（０３０２），今早出認購結果，阿臣就好好彩中咗１手

２０００股，連手續費約５７１７銀。中手游聽日（３１日）掛牌，保薦人係中金及法巴，阿臣

會即日沽貨，希望賺返餐茶錢。



表列截至１０月３０日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １４﹒１０ ２８２００

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒２４ １５２４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１００﹒００ １１０００

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股票市值 ： ５４４４０元

剩餘現金 ：約１０４１０４元

認購新股資金 ： 約５７１７元

組合淨值 ：約１６４２６１元

組合本月收益表現： ＋２﹒５％（截至上月底止組合淨值：１６０１０５元）

組合累計收益表現： ＋５６﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

