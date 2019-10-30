《談國論企－黎偉成》原煤多進口稍減產電產快增佳

《談國論企》中國的電力生產於２０１９年９月份繼續加快增長，而原煤生產增速放緩因煤

價回落使進口煤炭大增所致，加上油氣等能源生產及進口穩快增長，和結合規模以上工業增加值

、消費品零售等內部經濟主環節亦步穩發展，反映出中國實體經濟保持穩有進之態，受美國所挑

貿戰衝擊未如一般估計之強烈和嚴重。



＊煤價回落使進口快增煤炭少產乃合理＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，可見能源的生產情況尚佳，即使（甲）原煤，生產於

２０１９年９月增長放緩，但煤炭進口保持明顯增長之況，主要受到煤價回落所致，而以進口持

續大升抵生產之略放緩，並可以在一定程度意味市場的需求仍穩，和推論出實體經濟保持相對穩

增的格局，此說可印證於：（Ｉ）原煤生產於２０１９年９月份達３﹒２億噸的同比增長

４﹒４％，相對於８月份３﹒２億噸增５％，幅度無疑少增０﹒６個百分點，但產量卻持平，相

對於２０１８年９月份增長５﹒２％少增０﹒８個百分點，而１－９月份累計產量２７﹒４億噸

同比所增持平於１－８月份的４﹒５％，較１－７月份２０﹒９億噸的４﹒３％高０﹒２個百分

點，但較上年前三季度的５﹒２％升幅少增０﹒８個百分點。

原煤生產增長「放緩」，顯然在相當程度受到（ＩＩ）進口煤炭大增所衍生的效應。此於

２０１９年９月份達３０２９萬噸同比增長２０﹒５％，較８月份３２９５萬噸所增１４﹒９％

多增５﹒６個百分點，相對於２０１８年９月份進口２５１４萬噸突回落７﹒２％有明顯改善。

由是２０１９年１－９月份進口累計２﹒５億噸同比增９﹒５％，低於上年同期２﹒３萬億元的

１１﹒８％升幅，不足以憂。

需要指出者，為（ＩＩＩ）煤價格回落乃生產與進口「此消彼長」之因：（ｉ）秦皇島

５５００大卡煤炭綜合交易價於２０１９年９月２７日每噸５７０元（人民幣．下同），較８月

份低４元，和低於上年同期１１元，而（ｉｉ）５０００級及（ｉｉｉ）４５００級的情況皆相

若，價跌的策略當然是以進口為主導，不用過份依賴生產矣。此為明智之舉。

原煤穩增和煤炭進口力度加大，乃顯中國的工業生產和商業需求不弱的情況有關。此顯中國

實體經濟即使受特朗普對華挑起貿戰不斷升級甚至全面惡化的衝擊暫屬有限。

再看（乙）全國的電力生產：（一）產量於２０１９年９月份所達５９０８億千瓦時的同比

增長４﹒７％，較８月份６６８２億千瓦時所增１﹒７％多增整整３個百分點，而７月份

６５７３億千瓦時增０﹒６％、６月份５８３４億千瓦時增２﹒８％；此數相對於２０１８年９

月份的５４８３萬噸同比增長４﹒６％亦高０﹒１個百分點。

要注意的，是全國電力生產在夏季特別是三季度，會在相當程度受到氣溫的影響，而全國平

均氣溫於２０１９年８及７月份回復相對正常的水平，未有如２０１８年６及５月份相對於上半

年較常年偏高０﹒８個百分點同期情況之差，因２０１８年（１）６月份的氣溫為２００５年以

來之最高，而（２）５月份更是出現自１９６１年以來最高惡劣。由是電力生產於２０１９年很

大程度按實際需求而定，實體經濟顯然不錯。



＊潔淨能源增產速度較快受惠國策＊



再看發電類別，亦見結構性的改善：（二）火電的電力生產於２０１９年９月份同比增長６

％，而８月份減１﹒７％和７月份減１﹒６％，而２０１８年９月份僅增３﹒７％。

（三）潔淨能源發電量，發展相當不俗，其中（１）核電於９月份增產１７﹒９％，連同８

月份增２１﹒２％和７月份增１８﹒３％，皆處高增軌道，而此數更較上年９月份所增

１２﹒８％多增５﹒１個百分點；（２）太陽能發電同比增１９﹒４％，環比增５﹒５％，較

２０１８年９月份增２﹒９％高１６﹒５個百分點。（３）水電發電的同比減１﹒１％，上月尚

增１﹒６％，上年同期增４﹒１％。

但（４）風電產量於９月份同比減少７﹒９％，而８月份增１３﹒７％，和２０１８年同期

增１３﹒５％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

