《異動股》國壽漲逾２％暫最佳藍籌，首三季多賺１﹒９倍

《經濟通通訊社３０日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價升２﹒０８％，報２０﹒１

５元，盤中高見２０﹒３元，創兩個月新高兼暫領漲藍籌；成交約３０２萬股，涉資６０４４萬

元。

國壽公布，按中國企業會計準則，截至９月底止九個月純利為５７７﹒０２億元人民幣，按

年增長１９０﹒４％；每股基本收益２﹒０３元人民幣。單計第三季，歸屬於母公司股東淨利潤

為２０１﹒０３億元人幣，按年升４﹒８倍。

現時，恆生指數報２６７６６，跌１９點或跌０﹒０７％，主板成交２４﹒６３億元。國企

指數報１０５４２，跌４點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國太平（００９６６） １７﹒９８元 升０﹒３３％

新華保險（０１３３６） ３１﹒６５元 升０﹒１６％

中人保 （０１３３９） ３﹒３１元 升１﹒２２％

中再保 （０１５０８） １﹒３０元 無升跌



中國平安（０２３１８） ９１﹒００元 跌０﹒４４％

中國財險（０２３２８） １０﹒００元 升２﹒１５％

中國太保（０２６０１） ２９﹒４０元 升０﹒３４％

眾安在線（０６０６０） ２７﹒５０元 無升跌

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（ｊｔ）

