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30/10/2019 09:26

《異動股》國壽漲逾２％暫最佳藍籌，首三季多賺１﹒９倍

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價升２﹒０８％，報２０﹒１
５元，盤中高見２０﹒３元，創兩個月新高兼暫領漲藍籌；成交約３０２萬股，涉資６０４４萬
元。
　　國壽公布，按中國企業會計準則，截至９月底止九個月純利為５７７﹒０２億元人民幣，按
年增長１９０﹒４％；每股基本收益２﹒０３元人民幣。單計第三季，歸屬於母公司股東淨利潤
為２０１﹒０３億元人幣，按年升４﹒８倍。
　　現時，恆生指數報２６７６６，跌１９點或跌０﹒０７％，主板成交２４﹒６３億元。國企
指數報１０５４２，跌４點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國太平（００９６６）　　　１７﹒９８元　　　升０﹒３３％
　　新華保險（０１３３６）　　　３１﹒６５元　　　升０﹒１６％
　　中人保　（０１３３９）　　　　３﹒３１元　　　升１﹒２２％
　　中再保　（０１５０８）　　　　１﹒３０元　　　無升跌

　　中國平安（０２３１８）　　　９１﹒００元　　　跌０﹒４４％
　　中國財險（０２３２８）　　　１０﹒００元　　　升２﹒１５％
　　中國太保（０２６０１）　　　２９﹒４０元　　　升０﹒３４％
　　眾安在線（０６０６０）　　　２７﹒５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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