【駐京專電】銀保監發布商業保理文件：明年６月末前清理完成存量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》銀保監近日正式下發《關於加強商業保理

企業監督管理的通知》，共包括六個領域，要求規範商業保理企業經營行為，加強監督管理，壓

實監管責任，防範化解風險，促進商業保理行業健康發展。

《通知》提出，商業保理企業住所地金融監管局要牽頭負責跨區域經營商業保理企業的監管

。確保２０２０年６月末前完成存量商業保理企業清理規範工作，並向銀保監報告。



＊風險資產不得超過淨資產的１０倍＊



對商業保理企業的監督管理要求：最高１０倍槓桿。具體為商業保理受讓同一債務人的應收

帳款，不得超過風險資產總額的５０％；受讓以其關聯企業為債務人的應收帳款，不得超過風險

資產總額的４０％；將逾期９０天未收回或未實現的保理融資款納入不良資產管理；計提的風險

准備金，不得低於融資保理業務期末余額的１％；風險資產不得超過淨資產的１０倍。

對於「失聯」和「空殼」等經營異常的商業保理企業，整改驗收合格的，可納入監管名單。

對於買賣商業保理公司股權行為，各金融監管局要嚴格審核監管名單內商業保理企業股權變

更申請，對新股東的背景實力、入股動機、入股資金來源等加強審查，嚴禁新股東以債務資金或

委托資金等非自有資金入股商業保理企業。

《通知》明確，商業保理業務為：供應商將其基於其實交易的應收帳款轉讓給商業保理企業

，由商業保理企業向其提供的以下服務保理融資、銷售分戶（分類）帳管理、應收帳款催收、非

商業性壞帳擔保。

