《午市前瞻》利好消息暫已消化，港股２６４００料有支持

《經濟通通訊社３０日專訊》有傳中美兩國或未能趕及下月簽署首階段貿易協議，加上最新

公布的企業業績大部分均不理想，港股今日反覆偏軟，午收跌近７０點，失守１０天線。

恆指今早輕微低開１９點見２６７６６，隨後一度倒升２２點高見２６８０９，惟受累重磅

股，包括友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）、匯控（００００５）、建行（００９３９

）及三桶油等沽壓較重，大市乏力再上並掉頭向下，最多挫１６１點低見２６６２５，最終中午

收報２６７１７，跌穿１０天線（約２６７５０），跌６９點或跌０﹒２６％，主板成交３９９

﹒８３億元。國企指數跑贏恆指，跌０﹒３８％或跌３９點，至１０５０７。

內地股市全線下跌，滬綜指半日跌０﹒４４％，報２９４１﹒２５點；深成指低收０﹒８％

，報９６６７﹒９４點。兩成半日成交合共２９８７億元人民幣。



＊友邦匯控未止跌，國壽績佳冠藍籌＊



重磅股普遍向下，友邦、匯控績後均未止跌，前者半日低收０﹒８４％，報７６﹒７元；後

者軟０﹒４２％，報５９﹒２元。國壽（０２６２８）績佳受捧，平保（０２３１８）則要受壓

，半日回吐０﹒８８％，報９０﹒６元。

國壽首三季多賺１﹒９倍，屬早前盈喜的預期純利升幅中位數，而第三季盈利則急升４﹒８

倍，首三季新業務價值升約２０％，為市場帶來驚喜，並獲野村、瑞信等大行唱好，刺激股價今

日裂口高開高走，高見２０﹒４５元的三個月高，半日收報２０﹒３５元，升幅達３﹒０９％，

為表現最佳藍籌。另外，財險（０２３２８）首三季多賺近６７％，收入升１３％，股價曾衝破

１０元高見１０﹒１８元的逾年半高，惟其後升幅收窄，半日僅升０﹒６１％，報９﹒８５元。

另外，建行及中行（０３９８８）等多隻內銀今日放榜，績前股價不受捧，建行走低０﹒４

８％，報６﹒２８元；中行亦要滑０﹒６２％，報３﹒２２元。中石油（００８５７）及中石化

（００３８６）亦將於今日公布業績，股價同樣受壓。前者下跌１﹒４７％，報４﹒０３元；後

者收低１﹒１６％，報１１﹒９４元。而中海油（００８８３）亦跟跌１﹒１６％，報１１﹒９

４元。

至於騰訊（００７００）似乎見底，早段低見３１４﹒６元的兩個月新低後略有承接，半日

微升０﹒２５％，報３１７﹒８元。



＊業績失色，比亞迪、廣汽捱沽＊



汽車股最新公布的業績遜色，其中，比亞迪（０１２１１）首三季少賺近八成九，股價一度

急挫逾８％低見３６﹒２元，創逾三年半新低，半日收報３７﹒１元，挫６﹒３１％，為最差國

指成分股。廣汽（０２２３８）首三季盈利亦倒退逾三成半，第三季更少賺五成二，遭中金下調

目標價至８﹒３元，股價滑４﹒２５％，報７﹒８９元，已較中金的目標價為低。另外，藍籌吉

利（００１７５）走低１﹒３４％，報１４﹒７２元；早前績佳的長汽（０２３３３）則微升０

﹒１６％，報６﹒４６元。

濠賭股個別發展，剛放榜的澳博（００８８０）第三季多賺逾４％，惟博彩淨收益跌３％，

股價先升後回，半日倒跌０﹒４８％，報８﹒３４元。另外，新濠（００２００）亦回吐０﹒９

３％，報２１﹒２５。不過，銀娛（０００２７）繼續高位徘徊，今日暫時反彈１﹒１４％，報

５３﹒４元；金沙（０１９２８）及美高梅（０２２８２）亦分別微升０﹒１３％，報３８﹒４

元，以及升０﹒４８％，至１２﹒４６元。



＊內房普跌潤地最差藍籌，安踏破頂暫五連升＊



就中美首階段貿易協議最新的負面消息，部分貿易戰風眼股受壓。其中，手機設備股瑞聲（

０２０１８）續回吐１﹒４４％，報４７﹒９５元；耐世特（０１３１６）滑２﹒４８％，報７

﹒４６元；創科（００６６９）低收０﹒６８％，報５８﹒１元。而舜宇（０２３８２）則先跌

後回升，半日輕微倒升０﹒０８％，報１１７﹒８元。

有分析唱淡內房第四季銷售表現，三隻內房藍籌全線走低。潤地（０１１０９）收低１﹒４

９％，報３３﹒１５元；中海外（００６８８）向下１﹒３８％，報２４﹒９５元；碧桂園（０

２００７）倒跌０﹒９２％，報１０﹒７６元。

部分板塊見資金吸納，安踏（０２０２０）成為奧委會官方服裝供應商，半日走高３﹒２２

％，報７６﹒８５元，盤中高見７７元破頂，主動買盤高達六成八，為半日最佳國指成分股。安

踏目前已連升五日，累漲逾一成。裕元（００５５１）漲１﹒３７％，報２２﹒２５元。而李寧

（０２３３１）亦有吸納，升０﹒５７％，報２６﹒５元。



＊葉國邦：安踏增長穩定，現價可分段追入＊



港股今早再度下挫，大華繼顯（香港）策略師葉國邦接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由

於環球經濟及港股市埸利好消息都已消化，如中美貿易談判消息及脫歐進展，因此在進一步利好

消息出現前，市埸都以觀望為主。不過，他指出投資者不用太悲觀，後市市況不差，暫見廿天線

２６４００有支持，而且技術平均線亦逐步向上，料有機會重上２７３６６點水平。

安踏連日股價走強，葉國邦表示其前景不錯，能夠保持增長。而且安踏成為奧委會官方體育

服裝供應商，可助安踏品牌提升國際知名度。該股早前已在高位作整固，雖然現時股價仍然偏高

，但他料安踏亦有上升空間，建議投資者現階段可分注買入。（ｊｔ、ｋｌ）

