【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾１２億人幣，買美團石藥沽建行比亞迪

《經濟通通訊社３０日專訊》有傳中美或未能趕及下月簽署首階段貿易協議，而且臨近期結
日，港股今早低開１９點報２６７６６。隨後港股持續受壓，尾段最多挫１８３點，最終收報
２６６６７，跌１１９點或跌０﹒４４％，失守十天線（約２６７４５）。
按額度計算，北水全日淨流入１２﹒４２億元人民幣減少近３２％。北水淨買入最多的個股
依次是美團點評（０３６９０）、石藥集團（０１０９３）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、比亞迪（０１２１１）、騰訊控股（００７００）。
主板成交７５２﹒８４億元，跌４﹒４８％。其中港股通成交５１﹒８７億元，佔總成交
６﹒９％。
港股通「新貴」之一美團點評連續三日受北水追捧，收升２﹒１７％，報９４元，淨買入
６億元。
＊建行將出季度業績，惟股價再度受沽壓＊
石藥其附屬開發的抗心律失常藥品「鹽酸決奈達隆片（４００ｍｇ）」已獲國家藥品監督管
理局頒發藥品註冊批件，為內地同品種首家獲批的公司。石藥續獲北水力撐，今日股價先跌後升
，最終收報１９﹒９８元升５﹒９４％，北水淨買入達２﹒６億元。
國際奧委會宣布，安踏（０２０２０）成為奧委會官方體育服裝供應商，將為委員及工作人
員提供包括體育服裝、鞋和配件在內的體育裝備至２０２２年底。受消息刺激，安踏全日走勢強
勁，盤中高見７７元創歷史新高，收升１﹒５４％報７５﹒６元，北水淨買入６４０８萬元，為
「買入榜」的第七位。
部分內銀股即將公布第三季業績，惟北水並不看好，建行繼續成為北水力沽的對象，淨沽出
４億元，排列「沽出榜」榜首。建行全日收跌１﹒２７％，報６﹒２３元。
比亞迪首三季業績表現差，純利少賺近八成九，續被北水放棄，淨沽出達１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評 （０３６９０） ６．０１
石藥集團 （０１０９３） ２．６０
工商銀行 （０１３９８） １．８７
瑞聲科技 （０２０１８） １．４９
比亞迪電子（００２８５） １．０１
淨沽出最多港股：
建設銀行 （００９３９） －４．０４
比亞迪 （０１２１１） －１．１０
騰訊控股 （００７００） －０．５０
新東方在綫（０１７９７） －０．４９
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（ｊｔ）