《美元走勢－羅明立》英鎊進一步調整幅度應有限

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８９ １０８﹒７８ １０８﹒８７

歐元╱美元 １﹒１１１４ １﹒１１０５ １﹒１１１２

英鎊╱美元 １﹒２８７１ １﹒２８５６ １﹒２８６５

美元╱瑞郎 ０﹒９９４５ ０﹒９９２８ ０﹒９９３８

美元╱港元 ７﹒８４０４ ７﹒８３７９ ７﹒８３８９

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《美元走勢》美聯儲周四（３１日）淩晨將公布最新的利率決議，市場目前預期降息幾乎已

是肯定的事，但估計是年內最後一次降息。關鍵在於會後聲明會否暗示會停止降息，還有值得關

註的是美聯儲主席鮑威爾在記者會上關於重新引入的資產購買計劃表態。另外，美國眾議院民主

黨公布彈劾決議文本，詳細說明對總統特朗普的彈劾程序，眾議院將在周四投票是否進行彈劾。

政治上的不確定也將增加市場波動。但很大程度上仍需看美聯儲的政策取態。技術走勢而言，美

元指數在９８的阻力仍大。

英國議會下議院表決票通過首相約翰遜的動議，為１９２３年以來英國首次在１２月舉行大

選鋪平道路。民調顯示，執政的保守黨支持率比工黨高出１１個百分點，意味著保守黨很有可能

通過提前大選奪回議會的控制權，從而為１月底順利「脫歐」創造條件。相信英鎊進一步調整的

幅度應有限。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０８０ １﹒１２００ １﹒１０３０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７５０ １﹒２９３０ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

