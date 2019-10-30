【新股上市】中國抗體製藥：冀旗艦產品２０２１年首季上市

《經濟通通訊社３０日專訊》中國抗體製藥（０３６８１）董事會主席兼首席執行官梁瑞安

表示，公司的旗艦產品ＳＭ０３已去到臨床研究３期的中後期階段，預計明年中會向國家藥監局

提交新藥申請，估計２０２１年首季或可上市。首席財務官華劍平指，公司暫時未有計算

ＳＭ０３上市後能帶來的收益，惟認為能達到一個滿意金額。

總裁強靜表示，ＳＭ０３上市後會制訂一個「高性價比」的市場策略，相信公司會在廣闊的

中國市場有所表現，又指公司的產品創新，肯定會開拓國際市場。（ｃｗ）

