【本港樓市】中原ＣＳＩ連續兩周企穩６０點水平，預示調整或結束

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原經紀人指數

ＣＳＩ最新報６０﹒９０點，較上周的６１﹒２５點微跌０﹒３５點。ＣＳＩ上周單周急升３０

點之後，今周沒有掉頭回落，連續２周企穩６０點水平。反映政府放寬按揭保險樓價上限後，前

線經紀人情緒正面，由睇淡轉為樂觀，預示樓市調整可能結束。

如果往後幾周ＣＳＩ持續高於５５點好淡分界區間上限水平，將可確認樓市調整結束。

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