《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原經紀人指數
ＣＳＩ最新報６０﹒９０點，較上周的６１﹒２５點微跌０﹒３５點。ＣＳＩ上周單周急升３０
點之後，今周沒有掉頭回落，連續２周企穩６０點水平。反映政府放寬按揭保險樓價上限後，前
線經紀人情緒正面，由睇淡轉為樂觀，預示樓市調整可能結束。
如果往後幾周ＣＳＩ持續高於５５點好淡分界區間上限水平，將可確認樓市調整結束。
（ｃｌ）
30/10/2019 16:42
【本港樓市】中原ＣＳＩ連續兩周企穩６０點水平，預示調整或結束
《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原經紀人指數
ＣＳＩ最新報６０﹒９０點，較上周的６１﹒２５點微跌０﹒３５點。ＣＳＩ上周單周急升３０
點之後，今周沒有掉頭回落，連續２周企穩６０點水平。反映政府放寬按揭保險樓價上限後，前
線經紀人情緒正面，由睇淡轉為樂觀，預示樓市調整可能結束。
如果往後幾周ＣＳＩ持續高於５５點好淡分界區間上限水平，將可確認樓市調整結束。
（ｃｌ）
|FOCUS30/10/2019
【FOCUS】兩萬億債務雪球滾近 政府企業齊勒褲帶自保
|生財有道30/10/2019
《開市Good Morning》曾永堅：百天線為港股最大阻力
|生財有道30/10/2019
【放寬按保】新政策助具能力者入市 後市去向難料須衡量風險
|生財有道30/10/2019
【放寬按保】按保加持購買力大增 600萬樓上車客有乜選擇？
|生財有道30/10/2019
牽手頂尖品牌 滔搏跑得更快
|生財有道30/10/2019
擴大高端組合 威高有排威
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰