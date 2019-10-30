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30/10/2019 18:53

《再戰明天》林鄭訪上海南京，美眾議院就彈劾特朗普調查程序投票


　　《經濟通通訊社３０日專訊》明日（３１日），林鄭展開訪問上海南京之行。此外，美國眾
議院就彈劾特朗普調查程序進行投票。

＊林鄭訪問上海南京，美國眾議院就彈劾特朗普調查程序進行投票＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日行政長官林鄭月娥將前往上海，在上海期間會出席「香港節
２０１９──藝匯上海」和相關活動，以及下星期舉行的第二屆中國國際進口博覽會。林鄭月娥
亦會在１１月２日及３日訪問南京。
　　此外，美國眾議院周四就彈劾特朗普調查程序進行投票。
　　明日，日本央行公布利率決定。
　　歐洲央行總裁德拉吉明日最後一個上班。
　　明日，東南亞與東亞國家領袖參加第３５屆東盟峰會與相關各項峰會舉行，會議結束後將交
由越南接任輪值主席國（至１１月４日）

＊料聯儲局減息０﹒２５％，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ派業績＊

　　明日，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布業績。
　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料由２％降至１﹒７５％。明早
５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由５﹒５％降至５％。
　　９：００ａｍ，中國公布９月綜合採購經理人指數，同時，亦公布１０月製造業採購經理人
指數，料維持於４９﹒８；非製造業採購經理人指數料由５３﹒７微降至５３﹒６。

＊本港第三季國內生產總值年率料轉差＊

　　明午１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率跌料由７﹒１％收窄至６﹒７％。日本
１０月消費者信心指數料由３５﹒６降至３５﹒３。
　　４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由２﹒４％微升上２﹒４５％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由０﹒４％擴大
至０﹒６％。本港第三季國內生產總值年率料由０﹒５％轉差至下滑０﹒３％。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整）；季率料由０﹒２％下滑至
０﹒１％；年率料由１﹒２％回落至１﹒１％。歐元區９月失業率料維持於７﹒４％。歐元區
１０月消費者物價指數月率料由０﹒２％下滑至０﹒１％；年率料由０﹒８％回落至０﹒７％。

＊美國公布１０月芝加哥採購經理人指數＊

　　７：３０ｐｍ，美國公布１０月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：００ｐｍ，巴西公布
９月失業率，料由１１﹒８％下滑至１１﹒６％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布８月國內生產總值，月率料由持平升上０﹒２％；年率料由
１﹒３％升上１﹒４％。美國９月個人所得料由０﹒４％降至０﹒３％；個人消費料由０﹒１％
升上０﹒３％。美國第三季僱用成本指數料由０﹒６％升上０﹒７％。美國一周首次申請失業救
濟金人數料由２１﹒２萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒２萬跌至
１６７﹒９萬。９：４５ｐｍ，美國公布１０月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒１升上４８


＊浙江滬杭甬派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：浙江滬杭甬（００５７６）和中國忠旺（０１３３３）等
。（ｈｏ）

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