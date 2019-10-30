《再戰明天》林鄭訪上海南京，美眾議院就彈劾特朗普調查程序投票



《經濟通通訊社３０日專訊》明日（３１日），林鄭展開訪問上海南京之行。此外，美國眾

議院就彈劾特朗普調查程序進行投票。



＊林鄭訪問上海南京，美國眾議院就彈劾特朗普調查程序進行投票＊



在外圍重要經濟活動上，明日行政長官林鄭月娥將前往上海，在上海期間會出席「香港節

２０１９──藝匯上海」和相關活動，以及下星期舉行的第二屆中國國際進口博覽會。林鄭月娥

亦會在１１月２日及３日訪問南京。

此外，美國眾議院周四就彈劾特朗普調查程序進行投票。

明日，日本央行公布利率決定。

歐洲央行總裁德拉吉明日最後一個上班。

明日，東南亞與東亞國家領袖參加第３５屆東盟峰會與相關各項峰會舉行，會議結束後將交

由越南接任輪值主席國（至１１月４日）



＊料聯儲局減息０﹒２５％，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ派業績＊



明日，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布業績。

在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料由２％降至１﹒７５％。明早

５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由５﹒５％降至５％。

９：００ａｍ，中國公布９月綜合採購經理人指數，同時，亦公布１０月製造業採購經理人

指數，料維持於４９﹒８；非製造業採購經理人指數料由５３﹒７微降至５３﹒６。



＊本港第三季國內生產總值年率料轉差＊



明午１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率跌料由７﹒１％收窄至６﹒７％。日本

１０月消費者信心指數料由３５﹒６降至３５﹒３。

４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由２﹒４％微升上２﹒４５％。

４：３０ｐｍ，香港公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由０﹒４％擴大

至０﹒６％。本港第三季國內生產總值年率料由０﹒５％轉差至下滑０﹒３％。

６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整）；季率料由０﹒２％下滑至

０﹒１％；年率料由１﹒２％回落至１﹒１％。歐元區９月失業率料維持於７﹒４％。歐元區

１０月消費者物價指數月率料由０﹒２％下滑至０﹒１％；年率料由０﹒８％回落至０﹒７％。



＊美國公布１０月芝加哥採購經理人指數＊



７：３０ｐｍ，美國公布１０月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：００ｐｍ，巴西公布

９月失業率，料由１１﹒８％下滑至１１﹒６％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布８月國內生產總值，月率料由持平升上０﹒２％；年率料由

１﹒３％升上１﹒４％。美國９月個人所得料由０﹒４％降至０﹒３％；個人消費料由０﹒１％

升上０﹒３％。美國第三季僱用成本指數料由０﹒６％升上０﹒７％。美國一周首次申請失業救

濟金人數料由２１﹒２萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒２萬跌至

１６７﹒９萬。９：４５ｐｍ，美國公布１０月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒１升上４８

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＊浙江滬杭甬派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：浙江滬杭甬（００５７６）和中國忠旺（０１３３３）等

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