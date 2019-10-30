《再戰明天》林鄭訪上海南京，美眾議院就彈劾特朗普調查程序投票

《經濟通通訊社３０日專訊》明日（３１日），林鄭展開訪問上海南京之行。此外，美國眾
議院就彈劾特朗普調查程序進行投票。
＊林鄭訪問上海南京，美國眾議院就彈劾特朗普調查程序進行投票＊
在外圍重要經濟活動上，明日行政長官林鄭月娥將前往上海，在上海期間會出席「香港節
２０１９──藝匯上海」和相關活動，以及下星期舉行的第二屆中國國際進口博覽會。林鄭月娥
亦會在１１月２日及３日訪問南京。
此外，美國眾議院周四就彈劾特朗普調查程序進行投票。
明日，日本央行公布利率決定。
歐洲央行總裁德拉吉明日最後一個上班。
明日，東南亞與東亞國家領袖參加第３５屆東盟峰會與相關各項峰會舉行，會議結束後將交
由越南接任輪值主席國（至１１月４日）
＊料聯儲局減息０﹒２５％，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ派業績＊
明日，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布業績。
在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料由２％降至１﹒７５％。明早
５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由５﹒５％降至５％。
９：００ａｍ，中國公布９月綜合採購經理人指數，同時，亦公布１０月製造業採購經理人
指數，料維持於４９﹒８；非製造業採購經理人指數料由５３﹒７微降至５３﹒６。
＊本港第三季國內生產總值年率料轉差＊
明午１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率跌料由７﹒１％收窄至６﹒７％。日本
１０月消費者信心指數料由３５﹒６降至３５﹒３。
４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由２﹒４％微升上２﹒４５％。
４：３０ｐｍ，香港公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由０﹒４％擴大
至０﹒６％。本港第三季國內生產總值年率料由０﹒５％轉差至下滑０﹒３％。
６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值（經季節調整）；季率料由０﹒２％下滑至
０﹒１％；年率料由１﹒２％回落至１﹒１％。歐元區９月失業率料維持於７﹒４％。歐元區
１０月消費者物價指數月率料由０﹒２％下滑至０﹒１％；年率料由０﹒８％回落至０﹒７％。
＊美國公布１０月芝加哥採購經理人指數＊
７：３０ｐｍ，美國公布１０月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。８：００ｐｍ，巴西公布
９月失業率，料由１１﹒８％下滑至１１﹒６％。
８：３０ｐｍ，加拿大公布８月國內生產總值，月率料由持平升上０﹒２％；年率料由
１﹒３％升上１﹒４％。美國９月個人所得料由０﹒４％降至０﹒３％；個人消費料由０﹒１％
升上０﹒３％。美國第三季僱用成本指數料由０﹒６％升上０﹒７％。美國一周首次申請失業救
濟金人數料由２１﹒２萬升上２１﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒２萬跌至
１６７﹒９萬。９：４５ｐｍ，美國公布１０月芝加哥採購經理人指數，料由４７﹒１升上４８
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＊浙江滬杭甬派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：浙江滬杭甬（００５７６）和中國忠旺（０１３３３）等
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