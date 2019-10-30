【紓困措施】煤氣（００００３）容許飲食業順延兩個月繳交煤氣費

《經濟通通訊社３０日專訊》煤氣（００００３）與飲食業界同舟共濟，助飲食業界資金周

轉，於９月底推出「全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃」，由１０月１日起，所有合資格的餐飲業

經營者均可參加上述計劃，為期三個月，即１０至１２月的煤氣費用可順延兩個月，至１２月、

明年１月、２月才繳交。

李嘉誠基金會此前亦表示，計劃捐資１０億元支援中小企，第一期「應急錢」計劃先動用

２億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲６萬元「應急錢」，款項預期於１１月底前發

放。（ｂｎ）

