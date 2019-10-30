【企業盈喜】梁志天設計集團料首九個月扭虧賺約４６０萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》梁志天設計集團（０２２６２）公布，根據初步評估，集團預

期截至今年９月３０日止九個月期間，錄得總收入約３﹒２９億元及溢利約４６０萬元，即由截

至今年６月３０日止六個月期間約８５０萬元虧損，轉為溢利。

同時，集團首九個月錄得新簽合同總額約５﹒５９億元。於今年９月３０日，集團之剩餘合

同總額為約５﹒１７億元，彼將於損益表上入帳。

集團年度業績將於２０２０年３月３１日前發表。（ｂｎ）

