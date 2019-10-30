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30/10/2019 17:40

中銀香港（２３８８）首三季減值撥備前經營溢利按年升７﹒３％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，今年首９個月提取減值準備前
的淨經營收入４４２﹒６９億元，按年升７﹒４％。提取減值準備前的經營溢利３２６億元，按
年升７﹒３％。
　　淨利息收入３２１﹒７５億元，按年增加１０﹒５％，主要由淨息差擴闊及平均生息資產增
長帶動。市場利率按年上升，集團主動管理資產和負債，有效控制存款成本，平均資產收益率有
所提升，帶動計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按年上升１０個基點至１﹒７％。
淨服務費及佣金收入為８４﹒４３億元，較去年同期的高位下跌４﹒９％，主要由於投資氣氛轉
弱，股市表現及成交量走低，證券經紀及基金分銷佣金收入下跌。
　　集團減值準備淨撥備為１１﹒９２億元，客戶貸款的信貸成本為０﹒１１％，較去年全年增
加１個基點。客戶貸款增長較去年同期高，以及個別公司客戶貸款的評級下降，引致撥備增加。

＊第三季撥備前淨經營收入按季升３％，淨息差按季升１個基點＊

　　單計第三季，集團提取減值準備前的淨經營收入１５１億元，按季升３％，淨利息收入按季
增加１﹒８％，其中淨息差按季上升１個基點至１﹒７２％。受市場環境影響，投資及消費減弱
，淨服務費及佣金收入按季減少１６﹒７％。
　　第三季的減值準備淨撥備按季減少至３﹒９９億元，主要由於第二季度有個別公司客戶貸款
的評級下降引致撥備增加，導致基數較高，以及更新預期信用損失模型的宏觀經濟前景因素後，
撥備有所增加，部分抵銷了以上降幅。（ｓｋ）

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