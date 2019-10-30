《經濟通通訊社３０日專訊》怡康泰工程集團（０８４４５）公布，與去年同期錄得之綜合
淨溢利約１４００萬元相比，預期於截至今年９月３０日止六個月錄得綜合淨虧損約１００萬元
至３００萬元。
公司解釋，主要由於合約收益減少，由於授予集團的新項目開工延遲及手頭項目於２０１９
年３月３１日止年度基本完工；及集團業務的毛利率下降，由於整體建築成本增加及市場競爭激
烈引發競爭性項目定價。
公司預期中期業績將１１月１１日刊發。（ｂｎ）
30/10/2019 17:34
【企業盈警】怡康泰工程（８４４５）料半年盈轉虧，最多蝕３百萬
《經濟通通訊社３０日專訊》怡康泰工程集團（０８４４５）公布，與去年同期錄得之綜合
淨溢利約１４００萬元相比，預期於截至今年９月３０日止六個月錄得綜合淨虧損約１００萬元
至３００萬元。
公司解釋，主要由於合約收益減少，由於授予集團的新項目開工延遲及手頭項目於２０１９
年３月３１日止年度基本完工；及集團業務的毛利率下降，由於整體建築成本增加及市場競爭激
烈引發競爭性項目定價。
公司預期中期業績將１１月１１日刊發。（ｂｎ）
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