  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/10/2019 17:34

【企業盈警】怡康泰工程（８４４５）料半年盈轉虧，最多蝕３百萬

　　《經濟通通訊社３０日專訊》怡康泰工程集團（０８４４５）公布，與去年同期錄得之綜合
淨溢利約１４００萬元相比，預期於截至今年９月３０日止六個月錄得綜合淨虧損約１００萬元
至３００萬元。
　　公司解釋，主要由於合約收益減少，由於授予集團的新項目開工延遲及手頭項目於２０１９
年３月３１日止年度基本完工；及集團業務的毛利率下降，由於整體建築成本增加及市場競爭激
烈引發競爭性項目定價。
　　公司預期中期業績將１１月１１日刊發。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS30/10/2019
【FOCUS】兩萬億債務雪球滾近 政府企業齊勒褲帶自保
生財有道30/10/2019
《開市Good Morning》曾永堅：百天線為港股最大阻力
生財有道30/10/2019
【放寬按保】新政策助具能力者入市 後市去向難料須衡量風險
生財有道30/10/2019
【放寬按保】按保加持購買力大增 600萬樓上車客有乜選擇？
生財有道30/10/2019
牽手頂尖品牌 滔搏跑得更快
生財有道30/10/2019
擴大高端組合 威高有排威
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金