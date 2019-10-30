《小傳日記》觀望建中行業績，淡友期結日出擊！

《小傳日記》「南瓜節」前夕，就正正係期指結算！有傳神州花旗國首階段協議趕唔切喺下

個月嘅ＡＰＥＣ會議上簽署，再加上有啲股份嘅業績「佗衰家」，今日（３０日）「孖屐」都要

繼續跣低呀，仲失守埋條十天線添！

恆指今早輕微低開１９點見２６７６６，隨後一度倒升２２點高見２６８０９。不過，受累

重磅股，包括ＡＩＡ（０１２９９）、ＱＱ（００７００）、平保（０２３１８）、建行

（００９３９）以及三桶油等沽壓較重，「孖屐」都無力再上兼且要掉頭向下，最多挫１８３點

低見２６６０２，最終收市就報２６６６７，跌穿十天線（約２６７４５），跌幅有１１９點，

跌幅近半巴仙，成交７５２﹒８４億減少逾４巴仙。國企指數跑輸大市，跌６７點，或逾半巴仙

，至１０４７９。

神州股市全線下跌，滬綜指收低半巴仙，報２９３９點；深成指滑近１巴仙，至９６８８１

點。兩成全日成交合共４６７３億人仔減少一成三。

重磅股方面，ＡＩＡ未止跌，低收近１巴仙，報７６﹒７銀。ＱＱ繼續尋底，今日低位見過

３１４蚊６亳，創兩個月新低，收市就報３１６﹒２銀，軟唔夠半個巴仙。

三桶油受壓，神州石化（００３８６）同神州石油（００８５７）齊齊收市後放榜，績前分

別走低近兩巴仙，報４﹒６銀及４﹒０１銀，後者更加係最差藍戰士。另外，石藥

（０１０９３）抗心律失常藥獲批，刺激股價大勇，漲近６巴仙，報１９﹒９８銀，為表現最好

藍戰士。



＊錢莊難增長渣打續見漲，內銀股放榜缸友無情講＊



本地錢莊今日繼續無運行，個個都軟腳蟹。大象（００００５）同中銀香江（０２３８８）

都軟腳不足半巴仙，分別報５９﹒２銀及２７銀。恆生（０００１１）滑低逾１巴仙，報

１６２﹒８銀。不過，渣打（０２８８８）業績令人驚喜，首３個月溢利增加１６巴仙，埋單就

踢高近３巴仙，報７１﹒２５銀。東亞（０００２３）就彈不足半巴仙，報１８﹒６８銀。

神州錢莊表現同樣各有不同，當中建行（００９３９）、中行（０３９８８）同招行

（０３９６８）今日收市後就會放榜，不過都未出成績，缸友都已經好緊張掟緊貨，建行走低逾

１巴仙報６﹒２３銀，中行跌逾半巴仙報３﹒２２銀，招行同農行（０１２８８）亦都趴低近１

巴仙，分別報３７﹒６銀及３﹒２３銀。工行（０１３９８）軟腳不足半巴仙，報５﹒５８銀。

不過，郵儲行（０１６５８）成績省鏡，首三季多賺一成六有５４２﹒９億人仔，埋單升兩格報

報５﹒０５銀。



＊內險佬各走國壽最唔愁，貿議未簽好敏感股先倒＊



神州保險佬今日各行各路，當中，壽仔（０２６２８）出成績表現唔錯，首三季多賺

１﹒９倍，所以埋單省鏡跳高近２巴仙，報２０﹒０５銀。中國財險（０２３２８）頭三季都多

賺近６７巴仙，全日就無升跌，報９﹒７９銀。人保（０１３３９）彈起近１巴仙，報

３﹒３銀。不過，平保就趴低逾１巴仙，報９０﹒５銀。太保（０２６０１）仆低近３巴仙，報

２８﹒５５銀。

花旗國政府官員話，雖然依家中美首階段貿易協議進展良好，但可能無法如預期喺下個月智

利簽署，搞到少部分同貿易戰相關嘅魚毛都跟住一仆一碌。創科（００６６９）軟腳半個巴仙，

報５８﹒２銀。耐世特（０１３１６）趴低逾２巴仙，報７﹒４７銀。敏實（００４２５）唔見

約１巴仙，報２７﹒３銀。不過，敏華控股（０１９９９）彈起近１巴仙，報５﹒３４銀。舜宇

光學（０２３８２）微彈不足半巴仙，報１１８﹒１銀。瑞聲（０２０１８）午後受捧，收市倒

升逾１巴仙，報４９﹒３銀。



＊比亞迪差勁車佬唔生性，半新股落鑊百威好快樂＊



車佬陸續出成績表，其中比亞迪（０１２１１）第三季純利急挫九成，股價梗係無運行，今

日低見過３６﹒２銀，創逾三年半低，收市仍插水近６巴仙，報３７﹒４銀。廣汽

（０２２３８）第三季純利係跌五成二，今日收挫近６巴仙，報７﹒７８銀。其他車佬都被拖累

，吉利汽車（００１７５）潛逾１巴仙，報１４﹒７２銀；華晨（０１１１４）跪低逾３巴仙，

報８﹒６５銀；長汽（０２３３３）續漲一格報６﹒４６銀。

今日個魚缸都係苦悶，但係半新股就落鑊，好似隻傲迪瑪汽車（０８４１８）咁，俾人震完

倉後又炒過，今日收漲近４巴仙，報１﹒６５銀。百威亞太（０１８７６）又見反彈，飛高逾３

巴仙，報２８﹒６５銀。其他半新股方面，盛業資本（０６０６９）升逾３巴仙，報６﹒９９元

；國際永勝（０８４４１）踢高近４巴仙，報０﹒５４銀；ＬＦＧ投資控股（０３９３８）飛起

近７巴仙，報０﹒７７銀。請請！



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