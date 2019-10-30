《真知灼見－溫灼培》英國１２月１２日大選，要留意甚麼

《真知灼見》於周一（２８日）的國會投票中，約翰遜的提前大選議案在國會只能取得

２９９票，未能獲得三分二的國會議員支持，所以遭到否決。但昨晚（２９日），約翰遜再次闖

關，要求國會就容許其提早大選作投票，竟然得到了４３８票支持通過。雖說方案現還有待上議

院通過，但如無意外英國將很大機會於１２月１２日舉行大選。出現這戲劇性變化，主要是工黨

轉軑支持提前大選所致。



＊民調顯示保守黨領先＊



截至上周，從民調公司ＹｏｕＧｏｖ或Ｔｈｅ Ｏｂｓｅｒｖｅｒ報章所作的民調均顯示，

約翰遜所屬的保守黨領先於任何黨派。ＹｏｕＧｏｖ民調保守黨支持率有３６％，工黨

２３％，自由黨１８％。而Ｔｈｅ Ｏｂｓｅｒｖｅｒ民調保守黨支持率有４０％，工黨

２４％，自由黨１５％。至於回看最近的１０個民調，保守黨全部領先工黨，實在很難理解為何

工黨在這時候會支持大選。當然，民調歸民調，從上次文翠珊及特朗普的大選中，均反映民調並

非一定準確。假使工黨今天不接受約翰遜的大選挑戰，工黨日後將要背負著阻止英政府化解「脫

歐」僵局的罪人。相信正為此因，是逼使工黨支持約翰遜提早大選的原因。



＊工黨的盤算＊



工黨黨魁郝爾郴過去曾提出過，如他勝出，將給予英國民眾機會作二次公投決定是否「脫歐」

，但現在有否改變實在不得而知；往後我們首要留意，是工黨會否把二次公投納入其大選政綱。

如一旦納入，相信對英經濟又或英鎊匯價前景均屬重大利好因素；因為如工黨勝出，英國便有機

會保留在歐盟內，這可給予市場一個盼望。所以，如工黨落實把二次公投納入政綱，可以想像未

到大選已能為英鎊帶來某程度上的支持。

事實上，相信工黨也有壓力要把二次公投納入政綱，因為英國民眾經歷了三年對「脫歐」的

討論已感厭倦，不想在這個僵局下延續下去。所以，如工黨在「脫歐」問題上不夠清晰，料英國

民眾是不會投票給工黨；相反如工黨同樣支持「脫歐」，這樣相信英民眾更會樂於投票給夠明確

及具備清晰「脫歐」路線的約翰遜。所以，支持「留歐」相信是工黨要贏出是次大選的唯一選擇

。就讓我們觀察工黨如何為大選作部署，以衡量往後英鎊走勢。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

