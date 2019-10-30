憂中美下月未能簽協議，港股跌１１９報２６６６７穿十天線

《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道中美或未能趕及在下月簽署首階段協議，加上市場觀

望聯儲局議息結果，今早港股偏軟，低開１９點報２６７６６。隨後一度倒升２２點報

２６８１０亦是全日最高位。惟受到油股及內房拖累，恆指掉頭直插，低見２６６２５挫１６２

點，失守十天線（約２６７４５），最終收報２６６６７，跌１１９點或跌０﹒４４％，主板成

交７５２﹒８４億元跌４﹒４８％。國企指數報１０４７９，跌６７點或跌０﹒６４％。

上證綜合指數報２９３９點，跌１４點或跌０﹒５０％，成交１８１５﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報９６８１點，跌６４點或跌０﹒６６％，成交２８５８﹒１１億元人民幣。

重磅股普偏受壓，騰訊（００７００）今早曾跌至兩個月低位後反彈，全日跌０﹒２５％，

報３１６﹒２元；友邦（０１２９９）軟０﹒８４％，報７６﹒７元；今日將放榜的建行

（００９３９）滑１﹒２７％，報６﹒２３元；明日將和另外兩間運營商共同啟動５Ｇ商用的中

移動（００９４１）跌０﹒７８％，報６３﹒８元；匯控（００００５）軟０﹒４２％，報

５９﹒２元。

另外，石藥（０１０９３）公布其附屬的抗心律失常藥品獲國家藥監局批件，全日揚

５﹒９４％，報１９﹒９８元，為表現最佳藍籌。



＊憂中美手機股跌後回升，油價下跌三桶油走低＊



市場憂慮中美首階段貿易協議無法在下個月簽署，手機設備股跌後回升，瑞聲科技

（０２０１８）一度挫３％，尾市反彈１﹒３４％，報４９﹒３元；舜宇光學（０２３８２）微

彈０﹒３４％，報１１８﹒１元；富智康集團（０２０３８）升０﹒９３％，報１﹒０９元；丘

鈦科技（０１４７８）軟０﹒７８％，報１０﹒２元。而比亞迪電子（００２８５）公布首三季

純利跌四成，惟營業額漲三成，全日飆１２﹒３９％，報１３﹒０６元。

中石化（００３８６）及中石油（００８５７）今日將公布業績，惟國際油價連續三日下跌

，三桶油普跌。中石化挫１﹒５％，報４﹒６元；中海油（００８８３）跌１﹒６６％，報

１１﹒８８元；中石油滑１﹒９６％，報４﹒０１元，為全日表現最差藍籌；中海油服

（０２８８３）跌２﹒４２％，報１０﹒４８元；中石化冠德（００９３４）持平報３﹒２５元

。

國壽（０２６２８）公布，首九個月純利為５７７﹒０２億元人民幣，按年增長１９０％，

股價造好，全日升１﹒５７％，報２０﹒０５元；中國財險（０２３２８）半年淨利潤按年增加

超過六成，瑞銀亦升其目標價至１１元，全企無升跌報９﹒７９元；人保（０１３３９）獲瑞銀

升目標價，並看好其壽險增長及純利，升０﹒９２％，報３﹒３元。其他內險方面，平保

（０２３１８）跌０﹒９８％，報９０﹒５元；新保（０１３３６）軟０﹒７９％報３１﹒３５

元。



＊廣汽比亞迪業績欠佳，拖累汽車股＊



廣汽（０２２３８）公布第三季純利減五成至１４﹒１６億元人幣，全日受壓，挫

５﹒５８％，報７﹒７８元；比亞迪（０１２１１）亦公布第三季純利跌近九成至１﹒１９億元

人幣，全日滑５﹒５６％，報３７﹒４元，為全日表現最差國指股。其他汽車股亦受拖累走低，

吉利汽車（００１７５）跌１﹒３４％，報１４﹒７２元；東風集團（００４８９）跌

２﹒３９％，報７﹒７５元；華晨（０１１１４）挫３﹒０３％，報８﹒６５元。

據內地媒體報道，今年以來在房地產銷售市場持續震盪下行，龍頭房企首三季業績雖平穩增

長，但第四季的銷售壓力依然存在。內房藍籌受壓，潤地（０１１０９）走低１﹒４９％，報

３３﹒１５元；中海外（００６８８）滑１﹒７８％，報２４﹒８５元；碧桂園（０２００７）

軟０﹒５５％，報１０﹒８元；融創中國（０１９１８）挫１﹒８％，報３５﹒５５元。惟

ＳＯＨＯ中國（００４１０）擬以８０億售京滬八楝寫字樓，全日飆１７﹒９％，報２﹒７元。

分析唱淡內房第四季銷售，拖累水泥股普遍下跌。亞洲水泥（００７４３）挫５﹒８２％，

報９﹒５５元；金隅集團（０２００９）跌１﹒６９％，報２﹒３２元；中建材（０３３２３）

滑１﹒１９％，報６﹒６６元。惟華潤水泥（０１３１３）和海螺水泥（００９１４）逆市微升

，前者升０﹒３５％，報８﹒５２元；後者升０﹒１１％，報４６﹒５元。

另外，部份內需見追捧。安踏（０２０２０）成為奧委會官方體育服裝供應商，全日揚

１﹒５４％，報７５﹒６元。羽絨旺季將至波司登（０３９９８）漲４﹒７３％，報４﹒２１元

；李寧（０２３３１）則升１﹒１４％，報２６﹒６５元。（ｆｚ）

