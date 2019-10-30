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即市新聞

30/10/2019 16:13

憂中美下月未能簽協議，港股跌１１９報２６６６７穿十天線

　　《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道中美或未能趕及在下月簽署首階段協議，加上市場觀
望聯儲局議息結果，今早港股偏軟，低開１９點報２６７６６。隨後一度倒升２２點報
２６８１０亦是全日最高位。惟受到油股及內房拖累，恆指掉頭直插，低見２６６２５挫１６２
點，失守十天線（約２６７４５），最終收報２６６６７，跌１１９點或跌０﹒４４％，主板成
交７５２﹒８４億元跌４﹒４８％。國企指數報１０４７９，跌６７點或跌０﹒６４％。
　　上證綜合指數報２９３９點，跌１４點或跌０﹒５０％，成交１８１５﹒３０億元人民幣。
深證成份指數報９６８１點，跌６４點或跌０﹒６６％，成交２８５８﹒１１億元人民幣。
　　重磅股普偏受壓，騰訊（００７００）今早曾跌至兩個月低位後反彈，全日跌０﹒２５％，
報３１６﹒２元；友邦（０１２９９）軟０﹒８４％，報７６﹒７元；今日將放榜的建行
（００９３９）滑１﹒２７％，報６﹒２３元；明日將和另外兩間運營商共同啟動５Ｇ商用的中
移動（００９４１）跌０﹒７８％，報６３﹒８元；匯控（００００５）軟０﹒４２％，報
５９﹒２元。
　　另外，石藥（０１０９３）公布其附屬的抗心律失常藥品獲國家藥監局批件，全日揚
５﹒９４％，報１９﹒９８元，為表現最佳藍籌。

＊憂中美手機股跌後回升，油價下跌三桶油走低＊

　　市場憂慮中美首階段貿易協議無法在下個月簽署，手機設備股跌後回升，瑞聲科技
（０２０１８）一度挫３％，尾市反彈１﹒３４％，報４９﹒３元；舜宇光學（０２３８２）微
彈０﹒３４％，報１１８﹒１元；富智康集團（０２０３８）升０﹒９３％，報１﹒０９元；丘
鈦科技（０１４７８）軟０﹒７８％，報１０﹒２元。而比亞迪電子（００２８５）公布首三季
純利跌四成，惟營業額漲三成，全日飆１２﹒３９％，報１３﹒０６元。
　　中石化（００３８６）及中石油（００８５７）今日將公布業績，惟國際油價連續三日下跌
，三桶油普跌。中石化挫１﹒５％，報４﹒６元；中海油（００８８３）跌１﹒６６％，報
１１﹒８８元；中石油滑１﹒９６％，報４﹒０１元，為全日表現最差藍籌；中海油服
（０２８８３）跌２﹒４２％，報１０﹒４８元；中石化冠德（００９３４）持平報３﹒２５元

　　國壽（０２６２８）公布，首九個月純利為５７７﹒０２億元人民幣，按年增長１９０％，
股價造好，全日升１﹒５７％，報２０﹒０５元；中國財險（０２３２８）半年淨利潤按年增加
超過六成，瑞銀亦升其目標價至１１元，全企無升跌報９﹒７９元；人保（０１３３９）獲瑞銀
升目標價，並看好其壽險增長及純利，升０﹒９２％，報３﹒３元。其他內險方面，平保
（０２３１８）跌０﹒９８％，報９０﹒５元；新保（０１３３６）軟０﹒７９％報３１﹒３５
元。

＊廣汽比亞迪業績欠佳，拖累汽車股＊

　　廣汽（０２２３８）公布第三季純利減五成至１４﹒１６億元人幣，全日受壓，挫
５﹒５８％，報７﹒７８元；比亞迪（０１２１１）亦公布第三季純利跌近九成至１﹒１９億元
人幣，全日滑５﹒５６％，報３７﹒４元，為全日表現最差國指股。其他汽車股亦受拖累走低，
吉利汽車（００１７５）跌１﹒３４％，報１４﹒７２元；東風集團（００４８９）跌
２﹒３９％，報７﹒７５元；華晨（０１１１４）挫３﹒０３％，報８﹒６５元。
　　據內地媒體報道，今年以來在房地產銷售市場持續震盪下行，龍頭房企首三季業績雖平穩增
長，但第四季的銷售壓力依然存在。內房藍籌受壓，潤地（０１１０９）走低１﹒４９％，報
３３﹒１５元；中海外（００６８８）滑１﹒７８％，報２４﹒８５元；碧桂園（０２００７）
軟０﹒５５％，報１０﹒８元；融創中國（０１９１８）挫１﹒８％，報３５﹒５５元。惟
ＳＯＨＯ中國（００４１０）擬以８０億售京滬八楝寫字樓，全日飆１７﹒９％，報２﹒７元。
　　分析唱淡內房第四季銷售，拖累水泥股普遍下跌。亞洲水泥（００７４３）挫５﹒８２％，
報９﹒５５元；金隅集團（０２００９）跌１﹒６９％，報２﹒３２元；中建材（０３３２３）
滑１﹒１９％，報６﹒６６元。惟華潤水泥（０１３１３）和海螺水泥（００９１４）逆市微升
，前者升０﹒３５％，報８﹒５２元；後者升０﹒１１％，報４６﹒５元。
　　另外，部份內需見追捧。安踏（０２０２０）成為奧委會官方體育服裝供應商，全日揚
１﹒５４％，報７５﹒６元。羽絨旺季將至波司登（０３９９８）漲４﹒７３％，報４﹒２１元
；李寧（０２３３１）則升１﹒１４％，報２６﹒６５元。（ｆｚ）

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