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即市新聞

30/10/2019 17:05

《神州經脈》官媒壓炒幣熱復萌，人行連續三日收水，兩市再收跌

　　《神州經脈》人民銀行稱為維護銀行體系流動性合理充裕，連續第三日不開展逆回購操作，
本周至今已回籠５０００億元（人民幣．下同）。人行持續收水影響氣氛，Ａ場全日僅三個行業
板塊上走，滬綜指延續昨日（２９日）跌勢，全日再跌０﹒５％，兩連跌，報２９３９﹒３２點
，深成指挫０﹒６６％，創業板指則微跌０﹒１５％。兩市全日成交４６７３億元，回落至
５０００億元以下，按日減少１３﹒３％。

＊今日新聞精選＊

１﹒美國政府官員表示，美國與中國之間的首階段貿易協議，可能無法如預期在下個月智利舉行
的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會上簽署，但這並不意味著談判破裂，只是它還沒有準備好，但
強調目前進展良好，仍然希望能在智利簽署協議。在北京，外交部發言人回應表示，中美主要貿
易談判代表將很快再次會談。

２﹒商務部公布，自２０１９年９月２９日起，對原產於美國、韓國、日本和台灣地區的進口聚
氯乙烯不再徵收反傾銷稅。中國自２００３年９月２９日起，對上述地區的進口聚氯乙烯徵收反
傾銷稅。

３﹒據商務部監測，上周（１０月２１日至２７日）肉類批發價格不同程度上漲，其中豬肉價格
為每公斤５１﹒２１元，上漲１１％。另據農業農村部發布的全國５００個農村集貿市場仔豬平
均價格顯示，１０月２３日仔豬價格為７３﹒５元╱公斤，比１０月１６日上漲８﹒８％；比去
年同比上漲２０２﹒７％。

４﹒德國聯邦情報局局長Ｂｒｕｎｏ　Ｋａｈｌ周二（２９日）在柏林對該國議會一個委員會表
示，「一個高度依賴共產黨和該國情報機構的國有公司，對它的信任是不存在的」，他直言華為
不可信任，該公司可以在５Ｇ網絡建設中扮演某些角色，但不應被允許進入涉及德國「核心利益
」的所有領域，德國政府目前仍在考慮華為帶來的安全風險，未有任何決定性決策。

５﹒市場研究公司Ｃａｎａｌｙｓ公布的最新數據顯示，華為在中國智能手機市場的主導地位進
一步增強，第三季出貨增長６６％。第三季中國智能手機市場較上年同期萎縮３％，總體出貨量
為９７８０萬部，其中華為份額達４２％。此外，首批國內債銷情佳，據報華為最快於下周發行
第二批規模３０億元人民幣的３年期中票，詢價區間尚未確定。

６﹒《新華社》在微博發表短評，稱一些企業和機構熱衷於「蹭概念」，各種所謂研究報告滿天
飛，炒作虛擬貨幣的行為也有所抬頭。評論指，別讓炒作之風干擾區塊鏈健康發展。Ａ場區塊鏈
概念炒作到第三日，個股表現兩極分化變得更為嚴重，鑊氣已有消散的跡象，全部有１１隻概念
股跌停。

７﹒河南伊川農商行一名主要負責人被相關部門帶走問話，由於近日網傳該行董事長康鳳利在放
貸時收取回扣，有儲戶擔心被帶走調查的就是康鳳利，結果引發儲戶爭相辦業務。伊川公安局通
報，一網民編造「農商行快破產了」等虛假消息，並通過微信群散布消息，因虛構事實擾亂公共
秩序被行政拘留五日。

８﹒中國黃金協會最新統計數據顯示，２０１９年前三季度，內地原料黃金產量為２７５﹒３５
噸，與２０１８年同期相比，減產１４﹒４０噸，同比下降　４﹒９７％。期內，全國黃金實際
消費量７６８﹒３１噸，與２０１８年同期相比下降９﹒５８％。黃金首飾、金條、金幣以及工
業用金需求均呈下降趨勢。（ｗｌ）

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