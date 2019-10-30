《神州經脈》官媒壓炒幣熱復萌，人行連續三日收水，兩市再收跌

《神州經脈》人民銀行稱為維護銀行體系流動性合理充裕，連續第三日不開展逆回購操作，

本周至今已回籠５０００億元（人民幣．下同）。人行持續收水影響氣氛，Ａ場全日僅三個行業

板塊上走，滬綜指延續昨日（２９日）跌勢，全日再跌０﹒５％，兩連跌，報２９３９﹒３２點

，深成指挫０﹒６６％，創業板指則微跌０﹒１５％。兩市全日成交４６７３億元，回落至

５０００億元以下，按日減少１３﹒３％。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國政府官員表示，美國與中國之間的首階段貿易協議，可能無法如預期在下個月智利舉行

的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會上簽署，但這並不意味著談判破裂，只是它還沒有準備好，但

強調目前進展良好，仍然希望能在智利簽署協議。在北京，外交部發言人回應表示，中美主要貿

易談判代表將很快再次會談。



２﹒商務部公布，自２０１９年９月２９日起，對原產於美國、韓國、日本和台灣地區的進口聚

氯乙烯不再徵收反傾銷稅。中國自２００３年９月２９日起，對上述地區的進口聚氯乙烯徵收反

傾銷稅。



３﹒據商務部監測，上周（１０月２１日至２７日）肉類批發價格不同程度上漲，其中豬肉價格

為每公斤５１﹒２１元，上漲１１％。另據農業農村部發布的全國５００個農村集貿市場仔豬平

均價格顯示，１０月２３日仔豬價格為７３﹒５元╱公斤，比１０月１６日上漲８﹒８％；比去

年同比上漲２０２﹒７％。



４﹒德國聯邦情報局局長Ｂｒｕｎｏ Ｋａｈｌ周二（２９日）在柏林對該國議會一個委員會表

示，「一個高度依賴共產黨和該國情報機構的國有公司，對它的信任是不存在的」，他直言華為

不可信任，該公司可以在５Ｇ網絡建設中扮演某些角色，但不應被允許進入涉及德國「核心利益

」的所有領域，德國政府目前仍在考慮華為帶來的安全風險，未有任何決定性決策。



５﹒市場研究公司Ｃａｎａｌｙｓ公布的最新數據顯示，華為在中國智能手機市場的主導地位進

一步增強，第三季出貨增長６６％。第三季中國智能手機市場較上年同期萎縮３％，總體出貨量

為９７８０萬部，其中華為份額達４２％。此外，首批國內債銷情佳，據報華為最快於下周發行

第二批規模３０億元人民幣的３年期中票，詢價區間尚未確定。



６﹒《新華社》在微博發表短評，稱一些企業和機構熱衷於「蹭概念」，各種所謂研究報告滿天

飛，炒作虛擬貨幣的行為也有所抬頭。評論指，別讓炒作之風干擾區塊鏈健康發展。Ａ場區塊鏈

概念炒作到第三日，個股表現兩極分化變得更為嚴重，鑊氣已有消散的跡象，全部有１１隻概念

股跌停。



７﹒河南伊川農商行一名主要負責人被相關部門帶走問話，由於近日網傳該行董事長康鳳利在放

貸時收取回扣，有儲戶擔心被帶走調查的就是康鳳利，結果引發儲戶爭相辦業務。伊川公安局通

報，一網民編造「農商行快破產了」等虛假消息，並通過微信群散布消息，因虛構事實擾亂公共

秩序被行政拘留五日。



８﹒中國黃金協會最新統計數據顯示，２０１９年前三季度，內地原料黃金產量為２７５﹒３５

噸，與２０１８年同期相比，減產１４﹒４０噸，同比下降 ４﹒９７％。期內，全國黃金實際

消費量７６８﹒３１噸，與２０１８年同期相比下降９﹒５８％。黃金首飾、金條、金幣以及工

業用金需求均呈下降趨勢。（ｗｌ）

