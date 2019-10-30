《鍾之日記》國壽績優上揚，比亞迪慘捱沽

《鍾之日記》１０月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿談又現新說法，美國政府官員稱中美首階段貿易協議可能無法在下個月在智利簽署，

但這並不意味著談判破裂。外電最新報道指，美國總統特朗普要求中國可能購買多達５００億美

元美國農產品，比貿易戰爆發前中國每年採購金額高出逾１倍，中方至今仍拒絕承諾，成為談判

主要障礙。

市場觀望聯儲局議息結果，香江魚缸今早偏軟，低開１９點後一度倒升２２點報２６８１０

亦是全日最高位。惟受到油股及內房拖累，恆指最終收報２６６６７，跌１１９點或０﹒４４％

主板成交７５２﹒８４億元跌４﹒４８％。



＊Ａ場兩連跌，「鏈情」急降溫＊



人民銀行連續第三日不開展逆回購操作，本周至今已回籠５０００億人民幣。市場此前憧憬

人行動用定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，以補充流動性，但該猜想已連續兩日落空，市場

擔憂流動性再緊缺影響氣氛，滬深股市連跌兩日。滬綜指收跌０﹒５％，報２９３９﹒３２點。

兩市全日成交４６７３億元人民幣，按日減少１３﹒３％。

區塊鏈概念炒作到第三日，個股表現兩極分化變得更為嚴重，全日共８股漲停，其中新湖中

寶（滬：６００２０８）、浙大網新（滬：６００７９７）等連續三日漲停，另一方面，今日一

共有１１隻概念股跌停，包括深大通（深：００００３８）、中青寶（深：３０００５２）、常

山北明（深：０００１５８）等，總共６２隻相關概念股今日跌幅超過５％。



＊國壽業績佳新業務強勁，Ｈ股升２％Ａ股漲半成＊



中國人壽（０２６２８）公布，按中國企業會計準則，首三季純利為５７７﹒０２億元人民

幣，按年增長１９０﹒４％；單計第三季淨利潤為２０１﹒０３億元人民幣，按年飆４﹒８倍。

首三季收入錄６２４０﹒２４億元人民幣，按年升１５﹒４％，其中，淨保費收入按年升６

﹒１％，新業務價值按年增長２０﹒４％，核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為２

６２％及２７２﹒１４％。

野村發表研究報告指，國壽淨利增長強勁，主要由於總投資回報率從去年同期的３﹒３％上

升至今年的５﹒７％，以及去年一次性稅收歸還５１﹒５４億元人民幣。該行上調國壽Ｈ股目標

價１﹒９％，由原來的２２﹒４元升至２２﹒８２元，評級維持「買入」。

大和則表示，國壽新業務價值及代理人數量在壽險上市公司中屬最佳，首三季新業務價值按

增長遠超該行預期，重申對其「買入」評級，並將Ｈ股目標價由２９﹒５元，輕微上調至３０元

。

國壽Ｈ股收升１﹒６％，報２０﹒０５元，國壽Ａ股（滬：６０１６２８）漲５％，報

３２﹒４１元人民幣。

惟同業未受帶動，表現個別走，太保（０２６０１）跌２﹒６％，平保（０２３１８）跌１

％，人保（０１３３９）則升０﹒９％。



＊比亞迪廣汽潑冷水，車股回軟捱沽＊



內地汽車銷售步進寒冬多時，但吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）上周均

拋出不俗的季績，刺激汽車板塊的股價表現在周一、二轉強，正當市場剛重拾對車股的熱情，比

亞迪（０１２１１）及廣汽（０２２３８）則雙雙「大潑冷水」。

廣汽第三季純利按年下滑５２％，首三季純利跌３５﹒７５％。中金指出，廣汽受自主品牌

盈利下滑影響，第三季度淨利潤同比下降的幅度，遠超銷量和收入降幅，認為公司業績質量平平

。該行將其Ｈ股目標下調７％至８﹒３港元，但仍維持「跑贏行業」評級。另外，花旗指，廣汽

第三季度業績略低於該行預測，且目前尚未見到刺激股價的催化劑，維持中性評級。

比亞迪第三季純利比去年同期下滑約８８﹒５８％，首三季純利比去年同期升３﹒０９％。

集團預期全年純利將較去年度下滑３６﹒１９％至４３﹒０３％。大和指，內地在７月開始扣減

對新能源汽車的補貼，令比亞迪上半年前期銷售超預期，但就令到第三季新能源汽車銷量按年下

跌３１％。比亞迪第四季盈利指標比預期低，認為新能源汽車銷售在明年上半年仍然受挑戰，惟

下半年受低基數影響，銷量或會有所恢復。

季績不理想，廣汽及比亞迪今日明顯落後同業，齊齊收瀉５﹒６％；華晨（０１１１４）挫

３％，東風集團（００４８９）挫２﹒４％，吉利汽車（００１７５）亦跌１﹒３％；惟長城汽

車（０２３３３）續靠穩微升０﹒２％。



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