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即市新聞

30/10/2019 17:00

《鍾之日記》國壽績優上揚，比亞迪慘捱沽

　　《鍾之日記》１０月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　中美貿談又現新說法，美國政府官員稱中美首階段貿易協議可能無法在下個月在智利簽署，
但這並不意味著談判破裂。外電最新報道指，美國總統特朗普要求中國可能購買多達５００億美
元美國農產品，比貿易戰爆發前中國每年採購金額高出逾１倍，中方至今仍拒絕承諾，成為談判
主要障礙。
　　市場觀望聯儲局議息結果，香江魚缸今早偏軟，低開１９點後一度倒升２２點報２６８１０
亦是全日最高位。惟受到油股及內房拖累，恆指最終收報２６６６７，跌１１９點或０﹒４４％
主板成交７５２﹒８４億元跌４﹒４８％。

＊Ａ場兩連跌，「鏈情」急降溫＊

　　人民銀行連續第三日不開展逆回購操作，本周至今已回籠５０００億人民幣。市場此前憧憬
人行動用定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，以補充流動性，但該猜想已連續兩日落空，市場
擔憂流動性再緊缺影響氣氛，滬深股市連跌兩日。滬綜指收跌０﹒５％，報２９３９﹒３２點。
兩市全日成交４６７３億元人民幣，按日減少１３﹒３％。
　　區塊鏈概念炒作到第三日，個股表現兩極分化變得更為嚴重，全日共８股漲停，其中新湖中
寶（滬：６００２０８）、浙大網新（滬：６００７９７）等連續三日漲停，另一方面，今日一
共有１１隻概念股跌停，包括深大通（深：００００３８）、中青寶（深：３０００５２）、常
山北明（深：０００１５８）等，總共６２隻相關概念股今日跌幅超過５％。

＊國壽業績佳新業務強勁，Ｈ股升２％Ａ股漲半成＊

　　中國人壽（０２６２８）公布，按中國企業會計準則，首三季純利為５７７﹒０２億元人民
幣，按年增長１９０﹒４％；單計第三季淨利潤為２０１﹒０３億元人民幣，按年飆４﹒８倍。
　　首三季收入錄６２４０﹒２４億元人民幣，按年升１５﹒４％，其中，淨保費收入按年升６
﹒１％，新業務價值按年增長２０﹒４％，核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為２
６２％及２７２﹒１４％。
　　野村發表研究報告指，國壽淨利增長強勁，主要由於總投資回報率從去年同期的３﹒３％上
升至今年的５﹒７％，以及去年一次性稅收歸還５１﹒５４億元人民幣。該行上調國壽Ｈ股目標
價１﹒９％，由原來的２２﹒４元升至２２﹒８２元，評級維持「買入」。
　　大和則表示，國壽新業務價值及代理人數量在壽險上市公司中屬最佳，首三季新業務價值按
增長遠超該行預期，重申對其「買入」評級，並將Ｈ股目標價由２９﹒５元，輕微上調至３０元

　　國壽Ｈ股收升１﹒６％，報２０﹒０５元，國壽Ａ股（滬：６０１６２８）漲５％，報
３２﹒４１元人民幣。
　　惟同業未受帶動，表現個別走，太保（０２６０１）跌２﹒６％，平保（０２３１８）跌１
％，人保（０１３３９）則升０﹒９％。

＊比亞迪廣汽潑冷水，車股回軟捱沽＊　
　
　　內地汽車銷售步進寒冬多時，但吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）上周均
拋出不俗的季績，刺激汽車板塊的股價表現在周一、二轉強，正當市場剛重拾對車股的熱情，比
亞迪（０１２１１）及廣汽（０２２３８）則雙雙「大潑冷水」。
　　廣汽第三季純利按年下滑５２％，首三季純利跌３５﹒７５％。中金指出，廣汽受自主品牌
盈利下滑影響，第三季度淨利潤同比下降的幅度，遠超銷量和收入降幅，認為公司業績質量平平
。該行將其Ｈ股目標下調７％至８﹒３港元，但仍維持「跑贏行業」評級。另外，花旗指，廣汽
第三季度業績略低於該行預測，且目前尚未見到刺激股價的催化劑，維持中性評級。
　　比亞迪第三季純利比去年同期下滑約８８﹒５８％，首三季純利比去年同期升３﹒０９％。
集團預期全年純利將較去年度下滑３６﹒１９％至４３﹒０３％。大和指，內地在７月開始扣減
對新能源汽車的補貼，令比亞迪上半年前期銷售超預期，但就令到第三季新能源汽車銷量按年下
跌３１％。比亞迪第四季盈利指標比預期低，認為新能源汽車銷售在明年上半年仍然受挑戰，惟
下半年受低基數影響，銷量或會有所恢復。
　　季績不理想，廣汽及比亞迪今日明顯落後同業，齊齊收瀉５﹒６％；華晨（０１１１４）挫
３％，東風集團（００４８９）挫２﹒４％，吉利汽車（００１７５）亦跌１﹒３％；惟長城汽
車（０２３３３）續靠穩微升０﹒２％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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