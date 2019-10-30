《股林淘金－林家亨》市埸等待減息，可抽新股飛鶴（０６１８６）

《股林淘金》美國昨天公布的２０大城市房屋價格按月計下跌０﹒１６％，之前一月是上升

０﹒０２％，但按年計算仍有兩個２％增幅。標普５００指數創新高之後後繼無力，溫和下跌，

道指反覆拉鋸後錄得１９點輕微跌幅，納指仍能上升２３點。聯儲局議息前夕市場之共識是將減

息０﹒２５厘，但投資級別債券推出大幅增加，９家公司合共發出１７０億美元債券，令長、中

、短債息上升。預計今日港股窄幅拉鋸，在２６８００點之下或附近結算，各大藍籌股股價應無

大變化，但料騰訊（００７００）股價表現有機會跑輸大市，友邦保險（０１２９９）料跑贏大

市。市場現在是等待今晚美國聯儲局公布減息之後的會後聲明內容，以審視美國未來是否仍有減

息的空間！



＊國內奶粉高端化中國飛鶴從中受惠＊



中國隨著城鎮化的不斷發展，以及職業女士人數的增加，社會開始接受嬰幼兒配方奶粉產品

取代母乳所帶來的便利和營養價值。中國飛鶴（０６１８６）在國內生產和銷售嬰幼兒配方奶粉

，是中國最大的中國品牌嬰幼兒配方奶粉企業，按２０１８年零售銷售價值計，在國內嬰幼兒配

方奶粉集團中排名第一，市場份額為１５﹒６％。集團是唯一一家嬰幼兒配方奶粉供應商參加名

為「國家高科技研究發展計劃」的企業，其產品在創新和安全標準均得到認可。

集團去年收入增長７６﹒５％至１０３﹒９２億元（人民幣．下同），期內溢利按年增長

９３﹒３％至２２﹒４２億元。集團超高端分部產品複合年增長率為１６８﹒０％，收益從

２０１６年度約７﹒１億元，急速增長至２０１８年度約５１﹒０８億元，得益於奶粉高端化趨

勢，以及明星產品系列星飛帆廣受歡迎。

中國飛鶴以每股７﹒５元至１０元招股，集資最多達８９﹒３億元，預測市盈率介乎１２倍

至１６倍。奶粉行業未來可受惠中國實施「全面二孩政策」，預計中國嬰幼兒配方奶粉的市場規

模在２０２３年可增至人民幣３４２７億元，複合年增長率為６﹒９％。除此之外，優質嬰幼兒

配方奶粉獲愈來愈多父母的關注，集團旗下高端化產品可望進一步受惠，投資者可以現金認購，

止蝕價宜設於買入價之下的５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

