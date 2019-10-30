【ＦＯＣＵＳ】兩萬億債務雪球滾近，政府企業齊勒褲帶自保

【ＦＯＣＵＳ】利率期貨幾近百分百押注聯儲周三（３０日）減息之際，中美１０年期國債

收益率利差逼近１５０基點。央媽一改上周大手淨投放，本周前三日即於公開市場抽水

５０００億（人民幣．下同），加上「特麻辣粉（ＴＭＬＦ，定向中期借貸便利）」遲遲未有現

身，推升１０年期國債收益率繼周二（２９日）衝破３﹒３％大關後，周三續小幅上行。

１０年期國債素來是無風險資產收益率水平標竿，其節節走高意味市場資金成本高企，不單

不利企業融資和改善盈利；更大鑊的是，內地的地方債雪球明年將迎來約２﹒０７萬億天量到期

潮。舊債當還、新債息貴，市場承接能力和地方負債壓力齊受考驗，政府和企業恐齊須勒緊褲帶

自保。



＊國債息衝高，資金成本難降＊



如無意外，聯儲料將於本港時間周四（３１日）凌晨宣布年內第三次減息，１０年期美債息

跌１﹒５點子至１﹒８３９％，中國１０年期國債息卻衝破３﹒３％大關，錄５個月新高，中美

利差逼近１５０基點。

究其原因，或是央媽一改上周大手淨投放，本周前三日即於公開市場抽水５０００億，而定

向中期借貸便利遲遲未有現身；想多一層，則是通脹未見頂制約政策寬鬆空間；此外，恐更有地

方債雪球明年將迎來約２﹒０７萬億天量到期潮的壓力。

為了促投資、補短板，內地首三季發行新增地方債已高逾３﹒０３萬億，貼近全國人大年初

批准的３﹒０８萬億上限。鑒於穩增長火力宜增不宜停，財政部９月即已拍板提前下達明年專項

債券部分新增額度，最新消息指，廣東省財政廳最快１１月將啟動明年地方債額度發行，規模或

約１０００億。

不過，出來借始終要還，市場數據顯示，地方債雪球明年將迎來約２﹒０７萬億到期，按年

飆升５８％。有機構甚至預期，明年利率債淨融資量可能超過６萬億。



＊昔日明星企業紛減薪、裁員＊



債務如山堆積，考驗市場承接能力之外，地方或需以更高回報率來吸引買家，令自身負債壓

力百上添斤；而國債、地方債等無風險利率上行，將不利企業融資和改善盈利。９月錄按年下跌

５﹒３％的規模以上工業企業利潤，本季恐繼續惡化。

面對債多錢少，政府和企業恐都須勒緊褲帶自保。總理李克強較早時於國務院常務會議上重

申，政府要堅持過「緊日子」，嚴控一般性支出，不該花的錢一分也不能花。

擁有內地唯一「國」字頭民營投資公司光環的中民投，近日宣布以高管及中層降薪方式推進

戰略重組，整體降幅達５３％，最高降幅８３％；曾經上榜「中國企業５００強」的湖南獵豹汽

車，決定全員減薪外，據報月中劃定將解除工齡５年及以下員工的勞動合同，料涉

３０００人。

央媽拒跟風減息和ＱＥ，隱忍不發背後恐是為未來經濟保留更多政策緩衝空間。外電最新就

引述白宮官員放風稱，中美未必能夠趕及在下月ＡＰＥＣ時簽署第一階段協議。

面對債務雪球愈滾愈大，政經暖風冷風隨時轉向，握緊現金或更踏實。

