《投資智慧－鄧聲興》區塊鏈或成下一個國際支付領導權的爭奪

《投資智慧》區塊鏈及加密貨幣成為市場焦點，中共總書記習近平提出要把區塊鏈作為核心

技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。區塊鏈同時擁有「去中心化

」、「不可篡改」與「交易紀錄」的特質，最重要的是它能夠解決支付上的信任問題，提升價值

傳遞的效率。因為區塊鏈由每一個獨立的區塊「鏈結」而成，獨立的區塊之間又彼此緊密相關，

成為區塊鏈「不可篡改」的特性。任何人想要竄改某一特定區塊中的交易紀錄時，必須連同其他

區塊一同竄改。故此，區塊鏈的獨立性及安全性是其重要的特徵，整個區塊鏈系統不依賴其他第

三方，任何人也不能干預。區塊鏈發展空間廣泛，常見的包括智能合約、證券交易、電子商務、

物聯網、社交通訊、文件存儲、存在性證明、身份驗證、股權眾籌、金融徵信等。



中央動用國家級力量去發展加密貨幣，相信主要原因是為了保護中國的貨幣主權和人民幣國

際化的地位。自中美貿易戰來，人民幣兌美元匯率貶值約１５％。中國推動區塊鏈發展有助人民

幣發展數位化並減低對美元結算的依賴，規避美國制裁。另一原因相信是完善人民幣在國際上的

支付體系，並加強金融安全的管控權。Ｆａｃｅｂｏｏｋ的Ｌｉｂｒａ的加密貨幣計劃，成為另

一個推動人民幣數位化的逼切動機。Ｌｉｂｒａ的出現成為政府和央行傳統權威體系的憂慮，因

為Ｌｉｂｒａ若然成為通行的支付工具，Ｌｉｂｒａ有機會發展成為世界級的超主權貨幣，屆時

有可能開啟一個新的世界金融體系，Ｌｉｂｒａ的出現將加強美元的主導地位，並削弱中國的資

本管制，更甚擠壓人民幣在海外市場的流通。區塊鏈核心技術的突破，將可能是下一個技術浪潮

及國際支付體系的領導權爭奪。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

