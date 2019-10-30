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即市新聞

30/10/2019 13:26

《拆局麒想－林嘉麒》國壽業務多方面改善，三年戰略計劃初見成效

　　《拆局麒想》國壽（０２６２８）公布第三季業績，屬於早前盈喜的預期中間數，股價半日
（３０日）升幅３％。集團於１０月１８日收市後發盈喜，消息公布翌日股價已升半成，今日股
價繼續有得升，因投資亮點給市場驚喜。
　
　　按中國企業會計準則，截至９月底止國壽純利為５７７億元（人民幣．下同），按年增長
１９０％；單計第三季，歸屬於母公司股東淨利潤為２０１﹒０３億元，按年升４﹒８倍。撇除
去年一次性稅收歸還５１﹒５４億元，期內盈利也大升４﹒３倍。去年基數低是主因，事實上，
國壽去年整體業績差過同業及市場預期。
　
＊投資收益改善＊
　
　　另外，投資收益大幅改善亦是帶動業績的另一原因。期內實現總投資收益１３４５億元，總
投資收益率為５﹒７２％，同比提升２３１個基點；淨投資收益達１１３９億元，淨投資收益率
為４﹒８３％，同比提升２１個基點。國壽期內優化了權益類投資品種結構，而且固定收益類資
產投資收益持續增長，整體投資收益大幅增長。預期策略不變下，未來投資收率將進一步見改善

　
　　今年業務能夠大幅改善，可歸功於管理層作出今年戰略目標「重振國壽」的第一年，啟動了
「鼎新工程」，計劃以兩年至三年時間重振國壽。方向為「強化前台，優化中台，精減後台」，
並設立三大中心，包括擴大個險中心，多元發展中心和投資中心等。以投資收益來看，集團得到
不錯的成績。
　
＊新業務勝預期＊
　
　　首三季新業務價值按年升２０％，好過市場預期。相比同業的低單數增長，國壽表現令市場
滿意，低基數是原因之一。有待觀察的是，國壽的新業務價值有放緩情況，由首季增長２８％，
至中期的２２﹒７％，至首三季的２０％，事實有待改善。不過，首年期交保費在長險新單保費
中的佔比達９８﹒０７％，較去年同期增長８﹒４５個百分點。十年期及以上首年期交保費在首
年期交保費中的佔比達５１﹒０６％，較去年同期增長１５﹒７２個百分點。特定保障型產品保
費佔首年期交保費的比重同比提升８﹒７９個百分點。期內，退保率為１﹒６７％，同比下降
２﹒７８個百分點。數據反映保障型業務快速增長，而保費結構也是不斷優化。
　
＊銷售效率提高＊
　
　　值得留意的是，國壽一直被認為銷售架構效率需要改善。期內，精減後台銷售隊伍總人力約
１９５萬人，較２０１８年年底增加約１８萬人。其中，個險渠道隊伍規模達１６６﹒３萬人，
較２０１８年年底增長１５﹒６％，而個險渠道月均有效銷售人力就同大增３７﹒４％；個險渠
道月均銷售特定保障型產品人力規模同比提升４９﹒２％。數字反映銷售人數有效率地增加。確
實，國壽今年５月開始，亦是全年業績公告之後，每月保費收入是持續增長，由首５月的
４﹒７％，到首６月５％，首７月５﹒１１％，首８月５﹒８％，到首９月的６﹒０８％，增長
率儘管不算很大，惟穩定增長反映業務持續改善的能力。
　
＊今年累升２４％＊
　
　　估值方面，國壽現價市賑率１﹒５８倍，相比太平（００９６６）的１﹒０５倍、太保
（０２６０１）的１﹒５３倍、新華（０１３３６）的１﹒３２倍、財險（０２３２８）的
１﹒３６倍，並不算太便宜。（平保（０２３１８）為２﹒６２倍，高估值來自於金融科技等的
綜合價值，在此不作詳細分析。）不過，國壽股價年初至今，累升幅度２４％，遠高於恆指的
３﹒３％升幅，反映投資者對國壽前景的看好。「鼎新工程」還有兩年，國壽值得投資者看高一
線。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
＊筆者並無持有上述股份

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