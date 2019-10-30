《拆局麒想－林嘉麒》國壽業務多方面改善，三年戰略計劃初見成效

《拆局麒想》國壽（０２６２８）公布第三季業績，屬於早前盈喜的預期中間數，股價半日

（３０日）升幅３％。集團於１０月１８日收市後發盈喜，消息公布翌日股價已升半成，今日股

價繼續有得升，因投資亮點給市場驚喜。



按中國企業會計準則，截至９月底止國壽純利為５７７億元（人民幣．下同），按年增長

１９０％；單計第三季，歸屬於母公司股東淨利潤為２０１﹒０３億元，按年升４﹒８倍。撇除

去年一次性稅收歸還５１﹒５４億元，期內盈利也大升４﹒３倍。去年基數低是主因，事實上，

國壽去年整體業績差過同業及市場預期。



＊投資收益改善＊



另外，投資收益大幅改善亦是帶動業績的另一原因。期內實現總投資收益１３４５億元，總

投資收益率為５﹒７２％，同比提升２３１個基點；淨投資收益達１１３９億元，淨投資收益率

為４﹒８３％，同比提升２１個基點。國壽期內優化了權益類投資品種結構，而且固定收益類資

產投資收益持續增長，整體投資收益大幅增長。預期策略不變下，未來投資收率將進一步見改善

。



今年業務能夠大幅改善，可歸功於管理層作出今年戰略目標「重振國壽」的第一年，啟動了

「鼎新工程」，計劃以兩年至三年時間重振國壽。方向為「強化前台，優化中台，精減後台」，

並設立三大中心，包括擴大個險中心，多元發展中心和投資中心等。以投資收益來看，集團得到

不錯的成績。



＊新業務勝預期＊



首三季新業務價值按年升２０％，好過市場預期。相比同業的低單數增長，國壽表現令市場

滿意，低基數是原因之一。有待觀察的是，國壽的新業務價值有放緩情況，由首季增長２８％，

至中期的２２﹒７％，至首三季的２０％，事實有待改善。不過，首年期交保費在長險新單保費

中的佔比達９８﹒０７％，較去年同期增長８﹒４５個百分點。十年期及以上首年期交保費在首

年期交保費中的佔比達５１﹒０６％，較去年同期增長１５﹒７２個百分點。特定保障型產品保

費佔首年期交保費的比重同比提升８﹒７９個百分點。期內，退保率為１﹒６７％，同比下降

２﹒７８個百分點。數據反映保障型業務快速增長，而保費結構也是不斷優化。



＊銷售效率提高＊



值得留意的是，國壽一直被認為銷售架構效率需要改善。期內，精減後台銷售隊伍總人力約

１９５萬人，較２０１８年年底增加約１８萬人。其中，個險渠道隊伍規模達１６６﹒３萬人，

較２０１８年年底增長１５﹒６％，而個險渠道月均有效銷售人力就同大增３７﹒４％；個險渠

道月均銷售特定保障型產品人力規模同比提升４９﹒２％。數字反映銷售人數有效率地增加。確

實，國壽今年５月開始，亦是全年業績公告之後，每月保費收入是持續增長，由首５月的

４﹒７％，到首６月５％，首７月５﹒１１％，首８月５﹒８％，到首９月的６﹒０８％，增長

率儘管不算很大，惟穩定增長反映業務持續改善的能力。



＊今年累升２４％＊



估值方面，國壽現價市賑率１﹒５８倍，相比太平（００９６６）的１﹒０５倍、太保

（０２６０１）的１﹒５３倍、新華（０１３３６）的１﹒３２倍、財險（０２３２８）的

１﹒３６倍，並不算太便宜。（平保（０２３１８）為２﹒６２倍，高估值來自於金融科技等的

綜合價值，在此不作詳細分析。）不過，國壽股價年初至今，累升幅度２４％，遠高於恆指的

３﹒３％升幅，反映投資者對國壽前景的看好。「鼎新工程」還有兩年，國壽值得投資者看高一

線。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

