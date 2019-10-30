《樓市亮話－湯文亮》樓市不宜睇得太淡

《樓市亮話》在社運開始後兩個月，不少睇好樓市的專家紛紛轉軚，而我一向睇淡樓市，所

以我沒有轉軚。不過，若果有人問我是否應該買樓，我亦唔敢給予一個正式答案，只是話不宜睇

樓市睇得太淡，如果是用作自住，幾時都可以買，如果是投資，就可以等多一年半載，甚至可以

買股代替買樓，不過就要買一些有穩定股息派發的藍籌，因為現在收股息好過收租。



即使形勢不佳，整體樓價平均只是跌了大約５％，林鄭為了止暴制亂，於是在《施政報告》

提出將九成新按保樓價上限提升至８００萬，八成上限甚至去到１０００萬。爆了這個措施，正

在下跌樓價急速作出反彈，有人話林鄭救市挽民望，其實，林鄭絕對不是救市，只是放寬一些不

合時宜政策。不過大家要留意，今次放寬按保，這將會令中型住宅受惠，而細價樓及納米樓不但

不會受惠，而且因為購買力轉移到中型單位，樓價反而會受壓。其實，這亦是購買力在正常化之

下作出調整，因為以前的４００萬按保計劃，將大部分有能力供樓，沒有能力付首期的購買力集

中在細價樓，現在，細價樓樓價作出調整亦只不過是正常化現象。



金管局為了壓抑樓市而推出了９次逆周期措施，而且從未放寬過，換句話說，逆周期措施是

壓抑著不少購買力，只要按揭成數放寬１０％，大量購買力將會湧現，如果局勢不再繼續轉壞，

樓價一定會作出合理反彈，這亦不是救市措施，只不過是按揭正常化，被壓抑的購買力爆發出來

的現象。不過大家要留意，當購買力正常化，樓價飆高了一段時間之後不但會橫行，甚至因應現

時局勢而下跌，但無論如何，都不應睇樓市睇得太淡，因為市場上仍然儲存了大量購買力，政府

是會因應時勢會推出一些措施來釋放購買力，令樓價作出急速反彈，睇淡樓市的人隨時會錯失良

機。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

