《缸邊嫺談－黃惠嫺》京能清潔能源擴大經營布局，裝機規模增

《缸邊嫺談》京能清潔能源（００５７９）的各板塊項目已順利投產，清潔能源裝機規模進

一步擴大。截至２０１９年６月３０日，集團控股總裝機容量為８８６３兆瓦，同比增長１０％

；控股總發電量為１３５﹒８億千瓦時，同比增長５﹒１８％。

今年上半年，光伏發電業務板塊新增裝機容量１９５兆瓦，其中收購項目１１４兆瓦，自建

項目８１兆瓦。風電開工建設項目７９９﹒５兆瓦，光伏開工建設項目４４０兆瓦。

２０１９年上半年，集團收購全資附屬公司「常寧光聚電力開發有限公司」、「潤峰格爾木

電力有限公司」、「陽西清芸陽光新能源科技有限公司」及「陸豐市明大新能源科技有限公司」

，從事光伏發電項目建設。其中，常寧光聚電力開發有限公司、潤峰格爾木電力有限公司、陸豐

市明大新能源科技有限公司的光伏發電項目已投產，合計對集團貢獻利潤人民幣１４﹒４百萬元

。新收購陽西清芸陽光新能源科技有限公司所從事的光伏發電項目目前處於建設當中，預計未來

會提升集團盈利能力。



＊可再生能源有利政策＊



現時國內已將再生能源地位提升，在十三五時期非化石能源消費比重提高到１５％以上，天

然氣消費比重力爭達到１０％，煤炭消費比重降低到５８％以下。為促進可再生能源產業持續健

康發展，國家出台了《可再生能源發展「十三五」規劃》。而今年上半年國家亦已出台多個相關

再生能源的政策。顯示出中國政府已為整個行業創造了良好的發展環境及市場空間。現時集團已

積極佔領北京電力市場的領先地位，並同時加大力度探索北京周邊電力市場，以及實施「走出去

」的戰略，相信在國策支持下集團的各再生能源發電分部將會加快發展。



＊擴規模策略＊



在區域發展上，集團在天津及河北地區做了大量布局，已積極推動張家口１２０萬兆瓦風電

送往北京；未來會繼續推進布局京津冀協同發展、北京城市副中心、冬奧會、「一帶一路」、粵

港澳大灣區的重點項目並尋求突破；會積極推進上海廟、烏蘭察布風電基地、大同綠電進京等項

目；積極開展山東日照燃氣項目、湖北宜昌市中基綜合能源服務項目前期工作；努力爭取在重大

項目落地、戰略型項目收購、海上風電、平價上網項目、「三能兩熱一網」等戰略新興項目的研

究應用方面取得新的進展。

在收購資金上，２０１８年，集團得到其控股股東京能集團以及大股東中國再保險的資金注

入，加上集團利用自身國企優勢，挖掘銀行間債券市場的融資時機，取得低息資金，降低集團的

資金成本。而集團是北京最大的清潔能源生產商，母公司為京能集團，集團是母公司的上市旗艦

，相信未來會有更多的清潔能源項目注入。加上隨著國策傾斜，潔淨能源將會成為國家未來能源

發展的重點，相信集團未來的收入能穩步上升。投資者可考慮於１﹒３元以下的位置增持或吸納

，目標價為１﹒６２元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

