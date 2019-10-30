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30/10/2019 07:54

《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）第三季純利跌５２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）截至９月３０
日止第三季純利１４﹒１６億元（人民幣．下同）按年跌約５１﹒９５％，每股盈利０﹒１４元
，營業總收入１４６﹒７９億元，跌９﹒９９％，營業總成本更達１６１﹒５３億元，但投資收
益錄２５﹒４９億元而抵銷部分影響。
　　該集團指今年首三季純利約６３﹒３５億元跌３５﹒７５％，每股盈利０﹒６２元，而營業
收入約４２６﹒８４億元，跌１９﹒１９％。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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