《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）第三季純利跌５２％

《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）截至９月３０

日止第三季純利１４﹒１６億元（人民幣．下同）按年跌約５１﹒９５％，每股盈利０﹒１４元

，營業總收入１４６﹒７９億元，跌９﹒９９％，營業總成本更達１６１﹒５３億元，但投資收

益錄２５﹒４９億元而抵銷部分影響。

該集團指今年首三季純利約６３﹒３５億元跌３５﹒７５％，每股盈利０﹒６２元，而營業

收入約４２６﹒８４億元，跌１９﹒１９％。（ｗｈ）



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