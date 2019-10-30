《國企紅籌》金隅（２００９）第三季純利跌逾３％報６﹒７億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）指，截至９月

３０日止第三季純利６﹒７１億元（人民幣．下同）按年跌３﹒２２％，每股盈利０﹒０６元，

營業總收入２２７﹒５３億元，升９﹒９２％，營業總成本升９﹒２９％至約２０７﹒３９億元

。

該集團指今年首三季純利約３７﹒１６億元升１９﹒７５％，每股盈利０﹒３５元，而營業

收入約６７３﹒６４億元，升２０﹒１５％。（ｗｈ）



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