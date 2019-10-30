【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買美團安踏沽建行新城發展

《經濟通通訊社３０日專訊》中美接近敲定首階段貿易協議的部分內容，港股今早高開
１３６點報２７０２８點已是全日最高位。隨後受Ａ股獲利回吐拖累，港股掉頭向下，最多挫
１６２點報２６７２９點，收２６７８６點跌１０４點或跌０﹒３９％，險守十天線
（２６７４５點）。
按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２５億元人民幣減少４３％。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、匯豐控股（００００５）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、新城發展（０１０３０）、萬洲國際（００２８８）。
主板成交７８８﹒１３億元減少２﹒６８％，其中港股通成交１０６﹒９２億元，佔總成交
１３﹒６％。
港股通「新貴」美團點評及小米集團（０１８１０）繼續成為北水力買的港股，分別佔「淨
買入榜」第一位及第七位，全日北水淨流入５﹒３９億元及１﹒０４億元，惟股價均隨市回吐，
分別跌１﹒８１％報９２元，及挫３﹒５９％收８﹒８６元。
＊港股通「新貴」續受北水愛戴＊
內地工信部昨日（２９日）公布，依據《電信條例》《電信業務經營許可管理辦法》等相關
規定，今年第三季，共有２１家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規
定等行為，受到電信管理機構行政處罰並被納入電信業務經營不良名單，當中包括騰訊
（００７００）的深圳市騰訊計算機系統有限公司，騰訊股價受壓，收跌１﹒５５％報３１７元
，惟北水趁吸納入，淨買入仍達１﹒２６億元。
內銀股成為北水力沽的對象，建行及招行（０３９６８）淨沽出分別有１﹒２９億元及
２５８６萬元，排列「沽出榜」第一及第五位。兩股將於明天公布季度業績，昨日（２９日）股
價走勢各異，前者收６﹒３１元無升跌，後者跌０﹒２６％報３７﹒９元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評（０３６９０） ５．３９
安踏體育（０２０２０） ２．５５
匯豐控股（００００５） １．６８
騰訊控股（００７００） １．２６
石藥集團（０１０９３） １．２３
淨沽出最多港股：
建設銀行（００９３９） －１．２９
新城發展（０１０３０） －１．２０
萬洲國際（００２８８） －１．１７
長城汽車（０２３３３） －０．３６
招商銀行（０３９６８） －０．２６
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（ｅｃ）