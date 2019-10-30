《日入而息》渣打上季業績勝預期，中行多賺３％，港股跌１１９點

《今天重點》﹡渣打（０２８８８）第三季度除稅前基本溢利１２﹒３８億美元，增１６％

勝預期；渣打目標在２０２１年或之前有形股東權益回報達到１０％；首三

季淨息差１﹒５８％，有形股東權益回報升至８﹒９％；渣打首三季稅前基

本溢利升１２％，信貸減值增加３１％；渣打料全年成本增長低於通脹水

平，下半年股息高預期

﹡中行（０３９８８）首三季盈利升４％至１５９５﹒７９億元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）首三季減值撥備前經營溢利按年升７﹒３％

﹡中石油（００８５７）第三季純利按年跌５８％至８８﹒３億人幣

﹡新華保險（０１３３６）首三季盈利逾１３０億人幣，按年升６９％

﹡港澳辦表示黃之鋒大肆宣揚「自決」，破壞香港繁榮穩定；黃之鋒批評選舉

主任違反程序公義，很大機會提呈請



《即日市況》﹡憂中美下月未能簽協議，港股跌１１９報２６６６７穿十天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒５％兩連跌，人行本周收水５千億惹擔憂



《美元匯價》﹡英鎊進一步調整幅度應有限；歐元最新報１﹒１１０９╱１１，日圓最新

報１０８﹒８３╱８６



《公司業績》﹡渣打（０２８８８）目標在２０２１年或之前有形股東權益回報達到１０％

；渣打首三季淨息差１﹒５８％，有形股東權益回報升至８﹒９％；渣打首

三季稅前基本溢利升１２％，信貸減值增加３１％；渣打料全年成本增長低

於通脹水平，下半年股息高預期；渣打第三季度除稅前基本溢利１２﹒３８

億美元，增１６％勝預期

﹡天業節水（００８４０）首三季虧損收窄至６５４﹒３萬元人民幣

﹡中國通號（０３９６９）首九個月賺２８﹒１億元人民幣，升逾１５％

﹡伊泰煤炭（０３９４８）首三季淨利跌近兩成七至２８﹒６億元人民幣

﹡拉夏貝爾（０６１１６）首三季盈轉虧８﹒２５億元人民幣

﹡招商證券（０６０９９）首三季淨利潤升５７％報４８﹒２億元人民幣

﹡東方電氣（０１０７２）首九個月多賺１３﹒５％

﹡飛機租賃（０１８４８）附屬中飛租九個月收入１８﹒９１億元人民幣

﹡中國能源建設（０３９９６）首九個月純利按年升約１４﹒８％

﹡上汽集團首三季同比少賺２５％，收入減１３％

﹡瀘州老窖首三季多賺３８％，營收大增２４％

﹡中船防務（００３１７）首三季虧損收窄至７６５９萬元人民幣

﹡中國再保險（０１５０８）首三季淨利潤按年升４１﹒６％

﹡暢捷通（０１５８８）首９月純利按年跌２％

﹡中海油（０２８８３）首九月錄純利約２１﹒２億元人民幣

﹡重慶銀行（０１９６３）第三季多賺２２﹒６％至１２﹒９９億元人民幣

﹡中交建（１８００）首九月純利按年升３﹒７３％

﹡中銀香港（０２３８８）首三季減值撥備前經營溢利按年升７﹒３％

﹡中國銀行（０３９８８）首三季盈利升４％至１５９５﹒７９億元人民幣

﹡中石化（００３８６）首三季純利下跌２６﹒５％至４４２億元人民幣



《公司資訊》﹡雲南建投（０１８４７）超購逾１７倍，一手中籤七成

﹡利寶閣（０１８６９）折讓一成四供一，淨籌約４７６０萬元

﹡卓銀（０８０３９）澄清並無公司提出收購，未持有任何金融牌照

﹡ＳＰＲＯＣＯＭＭ（０１４０１）今起招股，入場費近１２１２１元

﹡中國抗體集資最多約１７﹒５億元，料下月１２日上市

﹡旅橙文化（０８６２７）今起招股，入場費約２６６６元

﹡報道指益美（０１８７０）、信基沙溪（０３６０３）及溫嶺

（０１３７９）孖展超購不足７倍

﹡礦機生產商嘉楠耘智已申美國上市，集資３１億元

﹡家鄉互動（０３７９８）擬收購棋牌遊戲公司，作價最高近５億元人民幣

﹡捷利交易寶（０８０１７）旗下區塊鏈交易平台下月完成功能提升

﹡港大零售（０１２５５）附屬擬重組開發區塊鏈團隊

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司與日本武田消費者健康公司簽署產品合作協

議

﹡譽宴（０１４８３）２０萬元售觀塘及銅鑼灣兩酒樓，料賺５００萬

﹡煤氣（００００３）容許飲食業順延兩個月繳交煤氣費

﹡渣打（０２８８８）正監察本港社會事件的影響，未見業務有實際影響

﹡中國鵬飛（０３３４８）明日開始招股，入場費約３１９２元

﹡中國抗體製藥（０３６８１）明天開始招股，入場費２９０９元



《國企紅籌》﹡中信証券（０６０３０）獲批發Ａ股收購廣州證券，作價１３５億元人民幣

﹡北京建設（００９２５）擬透過北交所出售四附屬公司

﹡中廣核新能源（０１８１１）售附屬公司予母企，料收益５５萬美元

﹡深圳高速公路（００５４８）全資附屬公司合組的財團中標深圳ＰＰＰ項目

﹡華潤水泥（０１３１３）斥１﹒３５億認購雲南建投混凝土逾４０００萬Ｈ

股

﹡中車時代電氣（０３８９８）將與控股公司等成立合營公司投資ＰＰＰ項目



《神州民企》﹡微信支付昨晚出現使用異常，騰訊（００７００）目前已修復

﹡長安民生物流（０１２９２）合資碼頭建設公司

﹡海昌（０２２５５）茂名浪漫海岸二期工程正式啟動

﹡澳優（０１７１７）第二階段獨立審查：殺人鯨資本指控缺乏理據

﹡天工國際（００８２６）擬泰國設立高度自動化切削工具工廠



《中國要聞》﹡社保基金三季度新進入７０家公司，逾三成為科技股

﹡Ａ股聯通靠穩，料明年有２０００元以下５Ｇ裝置上市

﹡多地調整住房公積金政策，收緊與放鬆並存

﹡江西表示購房人不得組織眾籌購房

﹡唐山明早８時起啟動重污染天氣ＩＩ級應急響應

﹡中金協表示首三季內地黃金消費量同比降９﹒６％

﹡商務部表示對原產美韓日台進口聚氯乙烯不再徵反傾銷稅

﹡伊川農商行風波後續：有網民被指造謠遭公安行拘五日

﹡受累傳聞儲戶爭辦業務，河南伊川農商行呼籲不要信謠

﹡報道指銀行不良債權轉讓試點或將擴圍

﹡人行連續第三日停逆回購，本周至今淨回籠５０００億；人行上海總部出

４０條意見支持上海建設金融科技中心

﹡「鏈情」降溫，全日１１隻區塊鏈概念Ａ股跌停

﹡全球數字金融中心於杭州成立

﹡報告指區塊鏈技術將不同程度顛覆銀行、證券等金融機構

﹡廣西獲批開展跨境金融區塊鏈服務平台試點

﹡進出口銀行明年將設３０００億專項額度，助企業進口

﹡德情報局長表示華為不可信任，反對其全面參建５Ｇ網絡

﹡華為首批國內債銷情佳，傳下周急再推３０億人幣中票；華為第三季內地智

能手機市場份額升至４２％

﹡商務部表示上周豬肉每公斤批發價環比上漲１１％

﹡農業農村部表示仔豬價格按周漲８﹒８％，按年飆兩倍

﹡國稅總局表示首三季全國新增減稅降費近１﹐８萬億元

﹡銀保監發布商業保理文件：明年６月末前清理完成存量

﹡胡潤房地產企業家榜表示許家印蟬聯地產首富

﹡滬互金協會表示網傳華夏信財「告投資人書」為不實信息

﹡臨港新片區氫產業園完成戰略合作簽約

﹡京東雙１１購物節周五起啟動，港人買內地樓享新房全款５折優惠

﹡外交部表示中美主要貿易談判代表將很快再次會談

﹡中信國安集團再有１０億元人民幣中票兌付存不確定性

﹡廣州將設１０億元區塊鏈產業基金

﹡內地完善農業保險市場准入退出，實施兩級名單制管理



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１３８０﹒２８點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港可能與脫歐後的英國簽署自由貿易協定

﹡陳茂波鼓勵英國商界借香港把握一帶一路和大灣區機遇

﹡劉怡翔稱全年經濟要達到０至１％增長目標有極大難度

﹡港澳辦表示黃之鋒大肆宣揚「自決」，破壞香港繁榮穩定

﹡黃之鋒批評選舉主任違反程序公義，很大機會提呈請

﹡土地註冊處營運基金全年錄１﹒３４億元盈利，按年升１﹒６％

﹡李家超稱港台已就陳同佳赴台安排展開聯繫

﹡國台辦籲民進黨別再政治操作，陸委會重申責任在港

﹡仲量聯行料發展商減少興建納米樓，新盤溢價將降低

﹡深股通額度全日用２７﹒６億元；滬股通額度全日用９﹒６億元，陸股通淨

流入２９億

﹡儲稅券年利率將自明年１月１７日起上調至０﹒３６６７％

﹡蘇黎世保險調查指逾１７０萬港人未有購買任何個人醫療保險

﹡中原ＣＳＩ連續兩周企穩６０點水平，預示調整或結束

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