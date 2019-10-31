《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１８６．６９ 升 １１５．２７點╱０．４３％
標普５００ ３０４６．７７ 升 ９．８８點╱０．３３％
納斯達克 ８３０３．９８ 升 ２７．１２點╱０．３３％
倫敦富時１００ ７３３０．７８ 升 ２４．５２點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２９１０．２３ 跌 ２９．３９點╱０．２３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７６５．８７ 升 ２５．７３點╱０．４５％
﹡香港時間７：３３ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１１５４
31/10/2019 07:46
《日出而作》儲局減息四分一厘道指升１１５點，智利取消ＡＰＥＣ
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１８６．６９ 升 １１５．２７點╱０．４３％
標普５００ ３０４６．７７ 升 ９．８８點╱０．３３％
納斯達克 ８３０３．９８ 升 ２７．１２點╱０．３３％
倫敦富時１００ ７３３０．７８ 升 ２４．５２點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２９１０．２３ 跌 ２９．３９點╱０．２３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７６５．８７ 升 ２５．７３點╱０．４５％
﹡香港時間７：３３ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１１５４
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