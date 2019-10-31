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31/10/2019 07:46

《日出而作》儲局減息四分一厘道指升１１５點，智利取消ＡＰＥＣ

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７１８６．６９　升　　１１５．２７點╱０．４３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０４６．７７　升　　　　９．８８點╱０．３３％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８３０３．９８　升　　　２７．１２點╱０．３３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３３０．７８　升　　　２４．５２點╱０．３４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９１０．２３　跌　　　２９．３９點╱０．２３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７６５．８７　升　　　２５．７３點╱０．４５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３３ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１１５４

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