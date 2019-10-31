《國金與投資－曾廣標》鮑威爾照顧特朗普利益！

《國金與投資》美國聯儲局公開市場委員會果如市場所料又續減息四分一厘，這是今年的第

三度減息，反映出美國經濟有轉弱的跡象，因此，不單只不再加息，還需要進行所謂的「周期中

的調整」（Ｍｉｄ Ｃｙｃｌｅ Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ），至少是暫時轉為減息，以刺激經濟

。不過，在會後聲明裏，儲局也暗示暫時將停止再減息，先行觀察一段日子。



＊按經濟實況滿足各方需要＊



對於聯儲局及鮑威爾局長的利率政策，特朗普總統仍很不滿意，指加息太快減息太慢，當其

他國家均利用超低息推低匯價提高出口貨品的競爭能力時，鮑威爾卻堅持錯誤云云。有認為，儲

局的利率政策已受到政治干擾，但我認為，鮑威爾基本上還是跟隨美國經濟變動的節奏來調整貨

幣政策，基本上合符市場的要求以及特朗普的利益。



＊應付貿易戰帶來的不確定性＊



由於貿易戰，美國無論是製造業及服務業的採購經理指數都向下，前者甚至已低於５０的榮

枯線水平，反映出貨幣政策有進一步寬鬆的必要，不過，美國的就業情況良佳，失業率處於歷史

性低位，也無必要過分減息。此外，聯儲局實際上仍要關注物價後向，因此，鮑威爾的審慎是正

確的。



特朗普最著重的是股市所帶來的財富效應，視之為爭取選民支持的寒暑表，因此，他雖然口

頭上罵鮑威爾，但實際上也沒有強行干預聯儲局的決策。



＊「你較四年前生活得更好嗎？」＊



列根四十年前有一句名言，「你現時較四年前生活得更好嗎？」（Ａｒｅ Ｙｏｕ Ｎｏｗ

Ｂｅｔｔｅｒ Ｏｆｆ Ｔｈａｎ Ｙｏｕ Ｗｅｒｅ Ｆｏｕｒ Ｙｅａｒｓ Ａｇｏ？）

１９８０年，列根挑戰卡特的總統地位，向美國選民提出了這個問題，而在卡特執政期間，美國

經濟開始進入滯脹階段，股市亦不振，於是選民認為換總統是合理的，結果，列根獲勝。列根上

台後勵行緊縮政策，最初兩年他的支持率很低，但先苦後甜經濟好轉，到他在１９８４年競選連

任時，他再向選民提出上述的問題，結果，他輕易連任總統。



後來，列根的名言不僅影響美國的歷次選情，甚至成為放諸四海皆準的真理。大多數民眾最

關心是生活改善了抑或變差了，若改善了便會支持現任領導人，反之，就希望改變。



＊打貿易戰為連任帶來危機＊



特朗普執政首兩年，厲行減稅，刺激美國經濟向好，企業盈利受惠，股市上升，中產階級的

生活改善，因此，他雖然在其他方面的政策以至個人的行為存在著很大的爭議性，他的支持率卻

一直保持在四成多，對首個任期的總統來說已很不錯。不過，他的基本支持者是農民和中下層藍

領工人，而經濟的改善對支持者的受惠有限，因此，他開打貿易戰，希望為農民爭取市場，及為

中下層藍領土人爭取職位。



表面上，貿易戰可以穩固他的基本盤，然而美國農產品被中國加徵關稅及抵制，使美國農民

的利益受到重大損害。因此，他在即將進入大選年時，要力謀與中國達成貿易協議，至少避免把

關稅戰再度升級。根據特朗普原來的計劃，來自中國的消費品亦會在１２月中旬大幅增加關稅，

但此舉會增加美國消費者的負擔，肯定會影響他們對特朗普的支持，因此，特朗普現時盼與中國

達成臨時協議，暫不再增關稅以至減一些，換取中國大幅開放對美國農產品的准入。



＊與中國協議前，通脹陰影仍存＊



不過，在中美達成協議之前，美國仍存在著物價上升的陰影，因此，鮑威爾不大幅減息有他

的理由，而一旦中美達成所謂的第一階段協議至少凍結再增關稅，則到時鮑威爾便有更多彈藥，

使大選年的經濟和股市保持良好的勢頭。對於鮑威爾的「苦心」，特朗普應該不會是不明白的，

但他保險的一著是要把任何的失誤歸究於鮑威爾，以便向選民交待。然而，關鍵在於與中國在關

稅問題上講和，特朗普要刺激經濟，習近平要穩定就業，兩者都需要達致妥協！

《資深評論員 曾廣標》

