《行內行外－梁崇讓》現今世代的怪現象

《行內行外》早前有一篇報道，指香港有可能成為影響全球經濟的下一個黑天鵝，有這種說

法只因當時中美貿易談判仍是陰霾未散，不少基金經理認為香港今次的政治衝突，會導致中美貿

易談判陷入僵局，有可能拖累全球經濟，甚至有人認為香港的街頭抗爭，已引起全球的關注，也

成為美國談判的一個籌碼。



＊暴力示威蔓延＊



此外，有分析師指如香港的暴力抗爭運動繼續升溫，可能令香港的經濟和聯繄匯率出現危機

，將引致大量資金和資本撤離香港，從而引發一場全球性的金融經濟危機。此等論述雖仍言猶在

耳，但美國總統特朗普表示中美貿易談判進展良好，更奇怪的竟直接評論香港黑衣人的示威會漸

漸平息，真是未卜先知了！



現時美國股市仍在高位，暫時仍未有大幅回調的跡象，貿易戰糾紛似有緩和徵兆，只是香港

的示威浪潮仍是浪接浪，蒙面黑衣人對社會的破壞也一直在進行中。香港一向給人感覺是一個文

明和諧的城市，今次暴力示威活動之狠勁，真令人大出意料之外，而這種反政府的風氣正蔓延至

世界多個國家和城市，同一特點是示威者多以蒙面示眾，隨處破壞社會設施和焚燒雜物堵路，肆

意襲擊商舖銀行，更有人趁火打劫，而各國警方則多以催淚彈、防暴槍、橡膠子彈和水炮車驅散

。



＊造假青出於藍？＊



香港暴亂至今已超過四個月，據官方報道，由於警察的克制，因此沒有造成太大太多的傷亡

，反觀其他國家和城市，示威活動只是短短幾天，已出現多宗示威者死亡報告，而涉案重傷者更

不計其數。最令人感到詫異的，西方國家從沒有譴責這些國家或城市警方的暴力行為，為何對香

港的情況卻要誇大報道和指責得振振有詞？這公道嗎？



至於中國內地一直被指為「造假王國」，民間的造假技術確真是登峰造極，甚至連雞蛋這食

物也可以以假亂真，真是令人瞠目結舌。阿里巴巴在美國上市初期，一直被人質疑其網購售賣贗

品，因內地人很擔心在內地買到假奶粉，才湧來香港購買奶粉。



過去香港人一直不屑造假這種行為，料不到今天的中國香港，竟然被人譏諷為造假之都，其

不斷製造多宗令人信以為真的假新聞，卻竟然仍可在社會上混淆視聽，這叫青出於藍嗎？假新聞

的最大特點是語言描述的，制作人可隨意創作，最多加上人工插圖，從沒有真實的圖片，更沒有

錄影畫面，意識形態只要是反對中國、反對政府、反對警察的便有一定渲染力，就令某部分人士

信服，互相追隨，互聯網世代有這種傳播能力和速度，不知是可喜還是可悲？



＊銀行競爭激烈＊



回說金融業，雖然多個國家出現示威浪潮，但投資市場內永遠都有人看好和看淡，大摩短短

兩個月內兩度唱淡香港經濟和股市，貝萊德則唱好整體股票市場的表現，認為因中美貿易戰降溫

將帶領全球股市向好，指出旗下基金維持對股票市場吸納的建議。可是因中美貿易戰和多國的政

治不明朗因素，９月以來，全球企業的併購交易金額，按年減三成卻是事實，網購巨人亞馬遜（

Ａｍａｚｏｎ），因第三季業績出現自１７年初以來首次錄得盈利倒退，股價急跌。



近期科網股的業績強差人意，會否影響全球股市未來的走勢，仍有待觀察！只是銀行一直視

為金融業的天之驕子，尤其在香港，有關當局一直扶持銀行侵蝕證券業界的生意，「一業兩管」

明顯是優待銀行的政策，也因銀行加入了競爭，本土證券公司難免被淘汰。然而時移世易，斗轉

星移，現時經營銀行的競爭愈來愈大，加上虛擬銀行的發展，有分析家預測未來銀行有可能出現

收縮甚至倒閉潮。



就算是內地銀行，隨著明年中國進一步開放金融業，外資銀行將會加快進入內地經營，內地

銀行同樣面臨重大的挑戰，就以在香港銀行一哥匯控（００００５）為例，自０８年金融風暴後

，每年都傳出改革和裁員的消息，其中以炒房，資本市場以及工商金融部門更是重災區，雖然早

已採取變革措施，但也無法扭轉經營的劣勢。顧問公司麥肯錫發表報告指出，從現時的經濟角度

去看，全球半數以上的銀行，因股本回報率跟不上成本，在科技發展和經濟下滑的因素下，難以

避免被淘汰，試問有關當局還會用怎麼政策再來扶持這些昔日的天之驕子呢？還是仍會繼續打本

土證券業界的「雞肋」主意嗎？



＊對待中小企，中港大不同＊



後記：踏入第四季，回顧中港兩地有關當局的金融證券業政策，香港方面以打壓收緊為主，

受影響的公司多是中小型公司或微企業，內地方面則是開放進取為主，除了以註冊制設立科創板

外，日前中證監更宣布啟動全面深化全國中小企業股份轉讓系統（俗稱新三板）改革，主要涉及

五大措施，包括優化發行融資制度，支持不同類型的掛牌企業融資發展；設立精選層，引入公募

基金等長期資金；及建立轉板上市機制，在精選層掛牌特定期限、且符合上市條件的企業，可直

接轉板上市等，這與香港有關當局銳意收緊融資制度，強制上市公司除牌，增加股權轉讓和收購

合併的難度等措施似乎大不相同。



有消息指雖然科創板的股價與上市時的歷史高位已經回落，但上交所審批科創板上市的速度

卻正在加快，可見無阻企業上市的決心，而且反映股價的升跌並無影響資金市場的運作，反之香

港有關當局卻非常關注股價的急升急跌，不尋常的波動便隨時要上市公司解釋和對證券公司或投

資者進行調查。至於近期傳出有上市公司因不滿有關當局濫權，在無合理程序下要求上市公司停

牌，並已成立關注組向有關當局提出指控，是耶非耶？大家只好拭目以待了。《香港證券及期貨

從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

