《投資觀點－施宏毅》投資切勿重男輕女！三個成為女股神的特質

《投資觀點》說到投資界的大師，坊間都會聯想到巴菲特、索羅斯、羅傑斯等，女股神卻好

像寥寥可數；甚至當大家說到華爾街、銀行家等名詞，都會主觀地認為該領域由男性主導，認為

他們總能比女性獲得更佳的投資回報，事實又是否如此呢？

全球第四大的共同基金公司－富達投資曾發表過一個有關男女投資的研究報告，分析了它們

多達８００多萬個客戶的帳戶，發現女性比男性的平均年回報高出０﹒４％；另外，

Ｗａｒｗｉｃｋ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ也發表過相類近的研究，當中收集了近２０

年的數據，分析芬蘭地區的投資者，也發現女性比男性的平均年回報高出１﹒２％。這看似是一

個微不足道的數字，但當配合了長年穩健的「複利息」力量，產出的回報可有著明顯的差異。那

麼，女士們又有著甚麼優勢令她們的投資表現優於男性呢？

在投資行為上而言，兩份研究報告都指出，女士的交易頻率均少於男士，而且她們持有資產

的時間都較長。對投資稍有認識的朋友都知道，一段趨勢總有調整的時候。假設是上升的趨勢，

或許是價格下跌的調整，又或許是橫行盤整的時間調整；這段時間往往令投資者按捺不住，很容

易把優質的資產輕易賣出。而女士們的投資行為，能讓她們避免受短期波動的影響，除了減少不

必要的虧損外，也有較大機會能捕捉較長的一段趨勢。

那麼，女士們又具備了甚麼性格特質，讓她們在投資路上稍勝男士呢？

第一，女士們較有耐性。普遍來說，女士較不執著於價格短期的波動，會採取較被動的態度

等待資產漸漸增值；相對來說，男性一般較急進及衝動，希望盡早在投資上取得回報，令他們容

易稍稍獲利便提早離場，甚至錯失捕捉一整段趨勢的機會。

第二，女士們較有紀律，更傾向遵守投資計劃。在了解到承受著的風險及潛在回報後，女士

更願意緊遵投資計劃，在預先訂立的停損位置觸及前，均不輕易離場，也為她們帶來更好的結果

。相對來說，男生的好勝心較強，以「超越市場」為樂，令他們容易著眼於短、中期的價格波動

，在受到市場的雜訊影響下，甚至不斷重新設定「止賺」及「止蝕」的位置，令投資變得雜亂無

章，成果也自然不如預期。

第三，女士們更願意學習及請教別人。一般而言，女士在遇到困難或難題時，更願意尋求投

資專業人士的教育及建議，並花上時間及精神學習投資的原則及概念；按統計，該比例甚至比男

士多出接近兩倍。相對地，男士的自尊心較強，在遇到困難時傾向一人力撐，令他們容易陷入盲

點，在投資路上獨力難支。

其實，男女的性格在投資領域上各有優劣，據ＭｃＫｉｎｓｅｙ的研究統計，混合性別團隊

所管理的基金組合，會比單一性別管理的基金組合多出６％的盈利；只要投資者都能了解自身的

弱點，同時學習別人的優勢及長處，定能在投資的生涯上漸漸成長，邁向成功的道路。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

