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31/10/2019 08:31

美高梅第三季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ報１﹒８２億美元增加４０％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布，２０１９年９月止第三季錄
得收益淨額７﹒３８億元（美元﹒下同），按年增加２２％；經貴賓賭枱贏率調整的收益淨額６
﹒９９億元，按年增加１９％；經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為１﹒８２億元，按年增加４０％；經
調整物業ＥＢＩＴＤＡ利潤率為２４﹒７％，按年增加３２１個基點，主要是由於美獅美高梅處
於營運起步階段持續增長所致。（ｆｚ）

　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

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