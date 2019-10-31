美高梅第三季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ報１﹒８２億美元增加４０％

《經濟通通訊社３１日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布，２０１９年９月止第三季錄

得收益淨額７﹒３８億元（美元﹒下同），按年增加２２％；經貴賓賭枱贏率調整的收益淨額６

﹒９９億元，按年增加１９％；經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為１﹒８２億元，按年增加４０％；經

調整物業ＥＢＩＴＤＡ利潤率為２４﹒７％，按年增加３２１個基點，主要是由於美獅美高梅處

於營運起步階段持續增長所致。（ｆｚ）



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