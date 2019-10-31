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即市新聞

31/10/2019 09:05

《專家之言－李偉傑》市場續關注企業季績，恒指５０天線短線支持

　　《專家之言》近期市況受中美貿易談判進展理想下，投資氣氛亦轉趨活躍，但短期仍缺乏更
利好消息突破，而恆指在１００天平均線２７０１８點見阻力。現時恆指走勢呈三角形收窄形態
，上方線位在２７３００點，下方在２５９００點，假若中美雙方能提早簽訂初步協議的話，相
信可為中港兩地股市帶來新動力，向上挑戰上方線位及２５０天線水平，在近期外圍消息未有最
新進展前，市場資金繼續關注公布季度業績的股份身上，恆指短線支持位置在５０天移動平均線
２６３５６點。

＊平保待低吸納＊

　　近日公布第三季業績企業預期落差度不大，但股價反應亦相當敏感，以兩間中資龍頭保險企
業平保（０２３１８）和國壽（０２６２８）為例，業績公布後走勢明顯各異，先看平保公布第
三季業績，在代理人團隊減少拖累，第三季新增業務價值增長４﹒１％，首三季新增業務價值亦
輕微上升４﹒５％，遜於市場預期，首三季更能反映核心經營狀況的營運利潤為１０４０億元人
民幣，按年增長２１﹒５％，而管理層下調新進業務價值，全年增長不低於去年全年增７﹒３％
指引，反映管理層對第四季新業務增長較有正面衝勁，雖然對第四季有覺好憧憬，但股價在業績
公布後，已持續調整接近５％，估計股價初步會在９０元水平開始進行好淡增持局面，但假若市
況出現負面波動下，股價有機會下試近８５元水平，因此想投放平保的話，可留待更低水平吸納


＊國壽１０天線買入＊

　　相反過往一直未受投資者改觀的國壽，在業績前已發出盈利預喜，公布的單計第三季業績集
團錄得純利２０１億元人民幣，按年大升４﹒８倍，首九個月新增業務價值按年增長
２０﹒４％，但略低於上半年的２２﹒７％，期內保費收入４９７０億元人民幣，按年增長
６﹒１％，預料在代理人團隊規模繼續擴大，及低基數效應下，股價未來走勢如何進一步改善，
不過股價已在盈利預喜喜，過後反彈最高接近９％，同時亦重返近七月份高位，相信短線投資者
在２１元前開始獲利，但業績見改善下，建議在１０天線水平１９﹒５元開始吸納，目標看２２
元，但假若跌穿１８元需要先行止蝕。
《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申
請擁有財務權益）

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