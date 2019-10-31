《專家之言－黃德几》李寧擴張銷售點，候低分階段吸納

《專家之言》中國體育用品市場規模不斷擴大，加上中央積極推動內需，以及內地消費者開

始接受當地品牌，有助帶動體育用品消費市場穩步增長。李寧（０２３３１）為內地型體育用品

品牌之一，其產品具有一定議價能力，在產品組合上，除了研發專業產品外，亦加強運動時尚產

品的營銷投入，同時將產品年輕化，吸引不同的消費需求，料對毛利率帶來正面作用。以吊牌價

計算，特許經銷商於今年９月份舉辦的２０２０年第二季度訂貨會之李寧品牌產品訂單（不包括

中國李寧及李寧ＹＯＵＮＧ），按年錄得１０％至２０％低段增長。



＊九月底內地銷售點增至６５６４個＊



於今年９月底，李寧在內地的銷售點數量（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）共計６５６４個，較上

一季末淨增加１４２個，本年迄今淨增加２２０個。李寧ＹＯＵＮＧ在內地的銷售點數量共計９

２６個，較上一季末淨增加５４個，本年迄今淨增加１３３個。

以去年同季度開始投入運營的李寧銷售點（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）計算，截至今年９月底

止第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得１０％至２０％高段增長。就渠道而言，零售（直接

經營）渠道和批發（特許經銷商）渠道均錄得１０％至２０％低段增長，電子商務虛擬店舖業務

按年增長為５０％至６０％中段。

今年第三季度，李寧銷售點（不包括李寧ＹＯＵＮＧ）於整個平台之零售流水按年錄得３０

％至４０％低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得２０％至３０％高段增長

，其中零售渠道錄得１０％－２０％中段增長及批發渠道錄得３０％至４０％中段增長。至於電

子商務渠道，近年有關的銷售收入佔比持續上升；今年第三季度，電子商務虛擬店舖業務錄得５

０％至６０％低段增長。

業績表現方面，集團經過多年業務重整後，目前已經重上增長軌道。今年上半年，集團收入

６２﹒５５億元（人民幣，下同），按年上升３３％，經營利潤升１﹒３倍至６﹒７８億元。期

內，純利升１﹒９６倍至７﹒９５億元；扣除一次性與經營無關的損益後，權益持有人應佔淨溢

利上升１﹒０９倍至５﹒６１億元，淨利率為９％。平均存貨周轉期由去年同期的８５日降至７

４日，而平均應收貿易款項周轉期由４２日下跌至２４日。



＊２４元以下分階段吸納，上望２９元＊



集團預測市盈率達４１﹒３５倍，遠高於Ｎｉｋｅ的３０倍及Ａｄｉｄａｓ的２８倍水平。

走勢上，目前處於各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜

候低２４元（港元，下同）以下分階段吸納，有望挑戰歷史高位２９元，不跌穿２１元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

