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31/10/2019 11:11

【企業盈警】皇璽餐飲：中期虧損增加，受反修例示威活動影響

　　《經濟通通訊社３１日專訊》皇璽餐飲集團（０８３００）發盈警，截至２０１９年９月
３１日止六個月，期內虧損按年增加。
　　公司解釋，主要因為香港國際機場「Ｎｏｓｈ　Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ」、「台灣牛肉麵」
及「Ｃｏｆｆｅｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ」品牌下的多間食肆關閉，導致收益減少。另外旗下餐廳由
６月起因反修例運動，受到負面影響。
　　此外，雖然市區開始營運新餐廳，但員工成本、行政開支上漲，亦令虧損增加，預期業績下
月１２日刊發。（ａｌ）

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