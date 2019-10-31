【企業盈警】亮晴控股中期盈轉虧約４５０萬元，受示威活動影響

《經濟通通訊社３１日專訊》亮晴控股（０８６０３）發盈警，截至２０１９年９月３０日

止六個月，預期虧損淨額約４５０萬元，惟上年同期錄得純利約８００萬元。

公司解釋，主要因為營運成本增加，包括員工成本、租金開支，市場營銷及推廣開支，以支

持業務擴展及提高市場份額。

另外，自六月下旬開始，持續的社會事件導致市場氣氛疲弱，影響近月療程服務所得收益，

預期業績下月１２日刊發。（ａｌ）

