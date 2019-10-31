《經濟通通訊社３１日專訊》永耀集團控股（０８０２２）公布，截至２０１９年９月３０
日止九個月，期內錄得虧損約２１００萬元，而上年同期則虧損約１﹒０１億元。
公司解釋，主要因為可換股票據及衍生工具的公平值變動收益，分別約７００萬元及２００
萬元。
另外土耳其附屬公司於日常業務下的物業銷售產生毛利約２００萬元。最後，期內沒有無形
資產減值虧損，而去年同期有約６８００萬元。
公司預期業績將於下月８日刊發。（ａｌ）
31/10/2019 11:12
【企業盈警】永耀（０８０２２）首三季虧損料減少至２１００萬元
《經濟通通訊社３１日專訊》永耀集團控股（０８０２２）公布，截至２０１９年９月３０
日止九個月，期內錄得虧損約２１００萬元，而上年同期則虧損約１﹒０１億元。
公司解釋，主要因為可換股票據及衍生工具的公平值變動收益，分別約７００萬元及２００
萬元。
另外土耳其附屬公司於日常業務下的物業銷售產生毛利約２００萬元。最後，期內沒有無形
資產減值虧損，而去年同期有約６８００萬元。
公司預期業績將於下月８日刊發。（ａｌ）
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
|中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
|國際動態31/10/2019
英近百年來 首次12月大選
|FOCUS30/10/2019
【FOCUS】兩萬億債務雪球滾近 政府企業齊勒褲帶自保
|生財有道30/10/2019
《開市Good Morning》曾永堅：百天線為港股最大阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰