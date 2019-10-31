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31/10/2019 11:12

【企業盈警】永耀（０８０２２）首三季虧損料減少至２１００萬元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》永耀集團控股（０８０２２）公布，截至２０１９年９月３０
日止九個月，期內錄得虧損約２１００萬元，而上年同期則虧損約１﹒０１億元。
　　公司解釋，主要因為可換股票據及衍生工具的公平值變動收益，分別約７００萬元及２００
萬元。
　　另外土耳其附屬公司於日常業務下的物業銷售產生毛利約２００萬元。最後，期內沒有無形
資產減值虧損，而去年同期有約６８００萬元。
　　公司預期業績將於下月８日刊發。（ａｌ）

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