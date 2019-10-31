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31/10/2019 12:09

【企業盈警】熒德控股（０８５３５）中期純利將顯著減少

　　《經濟通通訊社３１日專訊》熒德控股（０８５３５）發盈警，預期截至２０１９年９月
３０日止六個月，純利將按年顯著減少。
　　公司解釋，溢利減少主要由於安裝服務收益減少，公司已完成大部分於先前年度簽訂合約的
安裝項目，並於期內初前確認相關收益。
　　再者，由於各種超出公司控制範圍內的因素，包括現時於香港出現的社會動盪，導致若干改
動及加建項目，以及少數新獲得大型安裝項目的開始日期推遲至較後期間。
　　公司預期將業績於下月１１日公佈。（ａｌ）

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