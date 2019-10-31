《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）發盈警，截至２０１９年９月３０日止
六個月，預期出現除稅後虧損，惟上年同期錄得溢利。
公司解釋，主要因為近期發生社會事件，導致消費者的消費情緒削弱，部分餐廳的營業時間
縮短，導致餐廳收入減少。
另外，三間新餐廳開張產生初始成本，加上飲食業持續面對挑戰，導致業務發展成本、員工
成本及其他經營開支增加，而上市後向專業團隊支付的開支亦出現增加。（ａｌ）
31/10/2019 12:10
【企業盈警】賞之味（８０９６）受社會事件影響，中期料盈轉虧
《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）發盈警，截至２０１９年９月３０日止
六個月，預期出現除稅後虧損，惟上年同期錄得溢利。
公司解釋，主要因為近期發生社會事件，導致消費者的消費情緒削弱，部分餐廳的營業時間
縮短，導致餐廳收入減少。
另外，三間新餐廳開張產生初始成本，加上飲食業持續面對挑戰，導致業務發展成本、員工
成本及其他經營開支增加，而上市後向專業團隊支付的開支亦出現增加。（ａｌ）
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