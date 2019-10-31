  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/10/2019 12:10

【企業盈警】賞之味（８０９６）受社會事件影響，中期料盈轉虧

　　《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）發盈警，截至２０１９年９月３０日止
六個月，預期出現除稅後虧損，惟上年同期錄得溢利。
　　公司解釋，主要因為近期發生社會事件，導致消費者的消費情緒削弱，部分餐廳的營業時間
縮短，導致餐廳收入減少。
　　另外，三間新餐廳開張產生初始成本，加上飲食業持續面對挑戰，導致業務發展成本、員工
成本及其他經營開支增加，而上市後向專業團隊支付的開支亦出現增加。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
國際動態31/10/2019
英近百年來 首次12月大選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金