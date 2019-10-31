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即市新聞

31/10/2019 16:55

《盤後部署》觀望中共四中全會記明天記招，港股仍窄幅波動為主

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局如市場預期減息四分之一厘，惟中國１０月
ＰＭＩ回落至４９﹒３遜預期，今早港股僅高開４０點，報２６７０８點。但隨著蘋果業績勝預
期手機股造好，推動恆指上揚，收復十天線（約２６７４８）；另外，匯豐銀行突公布隨後跟隨
美國減息，將最優惠利率下調八分一厘，刺激本地地產上揚。恆指愈升愈有，曾高見２７０１０
點，升３４１點，惟二萬七阻力較大，最終觸高後回落，全日收報２６９０６，升２３９點或升
０﹒９％，主板成交８５０﹒８５億元。國企指數報１０５３３，升５４點或升０﹒５２％。
　　中共四中全會今日閉幕，內地股市仍偏軟。上證報２９２９點，跌１０點或跌０﹒３５％。
深證報９６３５點，跌４６點或跌０﹒４８％。兩市合共成交４５１１﹒１２億元人民幣。

＊美國減息日本按兵不動，學者指聯局反應慢＊

　　隔晚美國宣布減息四分一厘，各國嚴陣以待，其中巴西亦立即跟隨，將基準利率由５﹒５％
降至５％，巴西央行表示當地經濟呆滯，通脹水平持續走低，為減息提供了空間和條件。沙特同
樣將回購利率由２５０個基點降至２２５個基點，本港金管局亦將基準利率由２﹒２５％降至
２％。值得關注的是，日本維持利率在－０﹒１％不變，但日本央行調整了前瞻性指引，包括刪
除了利率時間表，有分析指日本為省下彈藥而按兵不動，以應付更差的經濟形勢，有指是日本央
行行長黑田東彥想避免挑戰及刺激日本經濟，因此先藏好對付經濟下行的有效工具。
　　美國經濟學萊西．亨特近日發表報告指，雖然美聯儲於１０月起開始進行擴表，為市場提供
流動性，但流動性緊縮情況並不會立即解決，並指出聯儲局反應太慢，令本身「減息可刺激經濟
」的影響力大打折扣。他認為，如果盡早行動，就可避免採取收益率倒掛的現象出現，而由於聯
儲局反應太慢及多國嚴重的債務危機，都造就了全球經濟放緩問題。他解釋，２０１７年美國縮
表降低了全球美元的流動性，並刺激美元向上，但當美元造成流通性危機時，國際貿易必然受到
影響，而數據亦表明過去一年全球貿易額正在下跌，並導致全球經濟下行。

＊恆指欠上升催化劑，本地地產股續受惠減息＊

　　為期四日的中共四中全會今日閉幕，國新辦隨後公布將於明早（１日）十時舉行新聞發布會
，若發布會上出新消息，有可能對港股產生一定波動。惟市場仍將焦點放在中美第一階段協議，
加上近期各龍頭企業所公布的業績表好壞不一，在缺乏上升催化劑的情況下，相信大市暫時仍會
在２６５００點至２７０００點之間窄幅上落。另外，匯豐銀行帶頭跟隨美國減息，本港其他銀
行亦跟隨，相信短期本地產股升勢可見延續，投資者可多加留意（ｆｚ、ｕｌ）

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