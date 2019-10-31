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即市新聞

31/10/2019 08:00

《外企業績》蘋果第四季少賺３％仍勝預期，本季收入預測理想

　　《經濟通通訊社３１日專訊》蘋果截至９月底至第四季盈利微跌２﹒８％至１３７億美元，
經調整後每股盈利為３﹒０３美元，優於市場預期。收入上升１﹒７％至６４０億美元，市場預
期為６２９﹒９億美元。
　　蘋果預期截止１２月底至的首季收入介乎８５５至８９５億美元，中位數為８７５億美元，
高於市場預期的８６９億美元，顯示ｉＰｈｏｎｅ機型減價帶來作用。行政總裁庫克表示，ｉＰ
ｈｏｎｅ　１１取得非常不錯的開局，同時ＡｉｒＰｏｄ、Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ及媒體服務
表現繼續改善。
　　蘋果在公布業績後，股價在盤後交易中上漲２％至２４８﹒１９美元。
　　第四季ｉＰｈｏｎｅ銷售３３３﹒６億美元，不及市場預期的３２４﹒２億美元，這是ｉＰ
ｈｏｎｅ銷售連續第四季按年下跌，因公司試圖降低對ｉＰｈｏｎｅ的依賴，轉向發展服務領域

　　來自於Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ與ＡｉｒＰｏｄｓ等配件、Ａｐｐｌｅ　Ｃａｒｄ信用卡等
新服務，對蘋果的收入佔比愈來愈高。上季服務及配件業務收入分別為１２５﹒１億美元及６５
﹒２億美元，優於市場預期。蘋果目前的用戶及其設備上的第三方服務用戶數量為４﹒５億個，
可穿戴設備收入亦較上年同期增加５４％。
　　蘋果今年下調在中國的ｉＰｈｏｎｅ價格，令第四季在大中華地區的收入僅下降２﹒４％至
１１１﹒３億美元，降幅相對溫和。庫克又提到，於第四季末時中國ｉＰｈｏｎｅ銷售有所上升
，而目前蘋果在中國的服務收入已達到雙位數的增速，兼且在中國的可穿戴設備收入增速要高於
公司整體增速。（ｍｎ）

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