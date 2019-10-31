【儲局減息】鮑威爾：美國貿易政策及相關影響是決定減息的因素

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國貿易政策及貿易緊張形勢對

企業投資、製造業及出口的影響是聯儲局減息時考慮的主要因素。

雖然聯儲局在議息聲明中暗示短期內不打算繼續渦息，但鮑威爾在記者會上解釋稱，貿易問

題亦在利率決策中產生重要影響。

他指，全球經濟增長疲弱及貿易形勢拖累美國經濟，但認為美中將簽署一項初步協議，讓長

達１６個月的貿易戰休戰，相信這會改善企業信心，並且可能在一段時間後提振經濟活動。（ｍ

ｎ）

