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31/10/2019 17:07

《台股攻略－馮偉明》蘋果業績好過預期，台股高位徘徊

　　《台股攻略》台股今日（３１日）收市跌２１﹒５７點，收１１３５８﹒７１點，成交金額
為新台幣１５２９﹒３４億元。
　　蘋果公布最新業績好過預期，並對年底聖誕節ｉＰｈｏｎｅ銷售看好，蘋概三王鴻海及大立
光股價走揚，推升指數一度攻上１１４００點關卡，但台積電突破新台幣３００元大關後有回吐
，拖累指數表現。其餘大型權指股方面，ＩＣ設計大廠聯發科業績理想，股價升超過３％，同類
的矽力─ＫＹ漲停，伺服器代工大廠緯穎大升近７％，母公司緯創亦同步走高，另外，ＰＣＢ的
健鼎及華通表現強勢。弱勢族群方面，友達連續３季虧損，今日下挫３﹒７％，群創亦跌２﹒８
％，被動元件的國巨及華新科等亦同步走弱。網通股台林下跌超過４％、兆赫、啟碁、明泰、鋐
寶科技、神準及友訊等下跌超過２％，正文、台揚、中磊及建漢亦同步走弱。
　　美國減息有機會令資金進入台股市場，有可能台股將再進一步被推高，預料５Ｇ概念股及手
機股仍是焦點所在。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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