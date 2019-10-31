《台股攻略－馮偉明》蘋果業績好過預期，台股高位徘徊

《台股攻略》台股今日（３１日）收市跌２１﹒５７點，收１１３５８﹒７１點，成交金額

為新台幣１５２９﹒３４億元。

蘋果公布最新業績好過預期，並對年底聖誕節ｉＰｈｏｎｅ銷售看好，蘋概三王鴻海及大立

光股價走揚，推升指數一度攻上１１４００點關卡，但台積電突破新台幣３００元大關後有回吐

，拖累指數表現。其餘大型權指股方面，ＩＣ設計大廠聯發科業績理想，股價升超過３％，同類

的矽力─ＫＹ漲停，伺服器代工大廠緯穎大升近７％，母公司緯創亦同步走高，另外，ＰＣＢ的

健鼎及華通表現強勢。弱勢族群方面，友達連續３季虧損，今日下挫３﹒７％，群創亦跌２﹒８

％，被動元件的國巨及華新科等亦同步走弱。網通股台林下跌超過４％、兆赫、啟碁、明泰、鋐

寶科技、神準及友訊等下跌超過２％，正文、台揚、中磊及建漢亦同步走弱。

美國減息有機會令資金進入台股市場，有可能台股將再進一步被推高，預料５Ｇ概念股及手

機股仍是焦點所在。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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