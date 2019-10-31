【月結－乍寒還暖】港股「銀十」漲８１４點，下月升跌看貿談進展

《經濟通通訊社記者李皆穎、張澤慧及鄧經書３１日報道》早前市場低估今年「金九」表現

，因此「銀十」似乎有追落後跡象，恆指本月初低見２５５２１點之後開始反彈，雖然本港政治

事件持續發酵，但「黃金周」令賭股攀升及本港《施政報告》令地產股落穫，都對大市有正面支

持作用，因此總結「金九銀十」累積上升千多點，部分填補了８月份大瀉二千點的跌幅。



＊港股多次挑戰２７０００未能企穩＊



本港政局動盪，十月份首個星期，政府宣布《禁蒙面法》先通過後審議，投資者一度擔心發

例令政局有反效果，雖然消息令港股下挫並失守二萬六關口，但該周因國慶假關係，只有４日成

交日，整周只跌１３３點。踏入第二周，港股始現復甦跡象，主要由於國慶後有北水再度流入港

股，加上中美貿易談判進展良好，以及當時本地示威活動未有繼續升級，三重消息令港股重上二

萬六關口，整個星期反彈４８７點。

踏入第三周，港府推出新一輪《施政報告》除了新土地政策外，還放寬首置按揭上限，令地

產股有支持，加上美國公布經濟數據遜預期，令月尾減息更有藉口，恆指第三周升４１１點兼創

１個月高。第四周市場關注英國「脫歐」進度，雖然英國與歐盟已達成協議，但首相約翰遜的新

協議屢次闖關國會失敗，港股整個星期幾乎橫行，只僅跌５２點。

本周港股持觀望態度，其中美國進入議息狀態，加上期結臨近，港股繼續處於整固階段，本

周一（２８日）及周二（２９日）恆指一度挑戰二萬七關，惟沽壓力強勁下港股未能企穩，恆指

本月最後一個交易日，受美國如預期減息２５點子，本港銀行跟減的刺激，收報２６９０６點，

升２３９點或升０﹒９０％。國企指數報１０５３３點，升５４點或升０﹒５２％。

總結本月，恆指在２５５２１點至２７０２７點之間波動，累積升幅８１４點或

３﹒１２％；而整個「金九銀十」累升１１８１點或４﹒５９％。

國指整個十月份在１００６１點至１０６５２點間上落，累積升幅３３２點或３﹒２６％。



＊李偉傑：中美貿易戰講和機會參半＊



市場期待中美貿易能夠和解，使經濟能重新開車反彈，惟專家不敢看好，財經分析員李偉傑

對《經濟通通訊社》表示，隨著美國總統大選到來，美國總統特朗普要將貿易戰「收科」，中美

很大機會於１１月中旬簽署第一階段的貿易協議，但他認為過程不一定順利，或者「口水戰」會

不時出現。所以，他認為貿易協議應該超過五成機會談好，但協議內容或達成農產品等方面較表

面話題，而核心技術轉移及知識產權等深入內容應該容後再談判。

對於本港經濟與港股表現，他指出市場大部分人預計香港經濟將會轉差，或許經濟數據公布

時大市或出現短期「震倉」，而個別板塊如本地地產及零售等會較受影響，但消息目前已消化，

加上港股不少重磅股如騰訊（００７００）及平保（０２３１８）等的業務主要集中在內地甚至

外國，除非本港被評級機構下調信貸評級，否則對港股短期走勢影響不算很大。他又稱，目前港

股約於２７０００點水平整固，市場主要觀望中美第一階段是否真的能達成，如順利達成恆指有

能力上望２８８００點，否則恆指很大機會重返近期的低位２５０００點水平。



＊麥嘉嘉：中資股主導未受累港經濟＊



中美貿易進度良好，上月恆指波動逐漸收窄，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通

訊社》表示，對中美貿易談判態度樂觀，而最近中美雙方的態度亦比較正面，都有釋出善意。在

上周，中美雙方都表示第一階段部分文本「接近敲定」，而特朗普亦預計將提前簽署協議。因此

，認為在１１月中旬簽成第一階段協議的可能性很高。但根據以往中美的態度變化，認為相對風

險也是較大，現階段不宜過於樂觀。

另外，港府本月陸續公布的經濟數據疲弱，麥嘉嘉認為這主要是受到中美貿易及本地長時間

的社會運動的影響，相信香港經濟會繼續收縮進入技術調整階段，預計第三季經濟會出現負增長

甚至延續到第四季。不過，她亦表示香港經濟數據對本地地產、收租及銀行股的股價有一定程度

負面影響，惟該類股份佔恆指佔比不重，相信對恆指波動影響性較弱；而近期港股都以中資類股

份推動大市，相信該類股份不太容易受本港經濟的影響。

因此，對於１１月恆指走勢，她料上落區間會在２６０００點至２８０００點。至於能否突

破２８０００點的阻力，關鍵還在於中美在１１月中或之前能否簽成第一階段協議。雖然上面提

及本港經濟數據在恆指的直接影響弱，但也會導致相關股份難有突破，從而對恆指的上升幅度產

生一定的拉扯。

