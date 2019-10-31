【月結－乍寒還暖】表列１１月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列１１月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －零售業銷售額 （９月）

５日 －Ｍａｒｋｉｔ香港採購經理人指數 （１０月）

６日 －港交所（００３８８）公布業績 （第三季）

７日 －聯想集團（００９９２）公布業績 （中期）

８日 －九龍啟德第４Ａ區２號土地截標

１２日 －中芯國際（００９８１）公布業績 （第三季）

１３日 －金山軟件（０３８８８）公布季度業績 （第三季）

－領展（００８２３）公布中期業績 （中期）

－騰訊（００７００）公布第三季業績 （第三季）

１５日 －本地生產總值 （第三季）

１８日 －８月至１０月失業及就業不足統計

１９日 －中國旺旺（００１５１）公布中期業績 （中期）

２１日 －消費物價指數 （１０月）

２２日 －九龍連翔道與柯士甸道西交界地皮截標

２６日 －對外商品貿易統計 （１０月）



中國大陸

１日 －財新製造業ＰＭＩ （１０月）

５日 －財新綜合ＰＭＩ及服務業ＰＭＩ （１０月）

８日 －進出口值 （１０月）

９日 －ＣＰＩ及ＰＰＩ數字 （１０月）

１４日 －零售銷售指數 （１０月）

９日－１５日 －Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２貨幣供給 （１０月）

３０日 －官方綜合採購ＰＭＩ （１１月）

－官方製造業及非製造業ＰＭＩ （１１月）



外圍

１日 －美國非農業就業人口數據 （１０月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值 （１０月）

４日 －歐元區Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值 （１０月）

－美國耐用品訂單終值 （９月）

－日本文化日翌日休市

５日 －美國Ｍａｒｋｉｔ服務業及綜合ＰＭＩ終值 （１０月）

－歐元區ＰＰＩ數據 （９月）

－澳洲央行議息

６日 －歐元區Ｍａｒｋｉｔ服務業及綜合ＰＭＩ終值 （１０月）

７日 －英倫銀決議息

１２日 －英國大選

１３日 －美國ＣＰＩ、ＰＭＩ數據 （１０月）

－新西蘭央行議息

１４日 －歐元區就業數據 （第三季）

－歐元區ＧＤＰ數據 （第三季）

１５日 －歐元區ＣＰＩ終值 （１０月）

１９日 －美國新屋開工數據 （１０月）

２２日 －密西根大學預期終值 （１１月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ服務業、製造業及綜合

ＰＭＩ初值 （１１月）

２７日 －美國耐用品訂單 （１０月）

－美國ＧＤＰ（按季） （三季）

－美國首次申請失業救濟金人數 （１１月２３日）

２８日 －歐元區經濟信心指數 （１１月）

－美國感恩節休市，翌日半日市

２９日 －歐元區失業率 （１０月）

－歐元區核心ＣＰＩ預測 （１１月）

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（ｋｓ）

